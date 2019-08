Oposición desestima respaldo ciudadano a López Obrador

Los partidos políticos de oposición desestimaron el respaldo ciudadano que aún mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, de acuerdo con la última encuesta de El Financiero, por tercer mes consecutivo mantiene el apoyo de dos tercios de la población.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, opinó que “al Presidente de la República se le terminó la luna de miel”. Al respecto, sostuvo que los mexicanos están en espera de resultados y no los están viendo.

Dijo que es relevante que el 45 por ciento de la gente piensa que las cosas van por mal camino y, señaló, eso se debe a la falta de resultados en materia económica, en combate a la inseguridad, al tema de salud y atención social. “Las malas están impactando negativamente al Gobierno”, señaló.

“Un indicador relevante que el Gobierno debería de tomar en cuenta es que el 79 por ciento de los mexicanos está en desacuerdo con las políticas clientelares del presidente de la República. Los mexicanos saben que con éstas no se solucionan los problemas. Además, hay un 51 por ciento de mexicanos que ya no le cree al presidente, no cree en la realidad que presenta y considera que las cosas van 'requete bien'”, comentó.

“Ojalá que el presidente redoble esfuerzos para dar resultados en favor de los mexicanos, más allá de discursos y buenas intenciones”, confió el panista.

El vicecoordinador de Política Económica del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Fernando Galindo Favela –exsubsecretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- consideró que “más allá de la percepción ciudadana en este momento, la caída en el empleo, la disminución de la inversión pública y privada, así como el nulo crecimiento de la economía nacional en los primeros seis meses del año afectará, en el mediano plazo, la calidad de vida de los mexicanos”.

El expresidente nacional del PRI y hoy diputado federal, Enrique Ochoa Reza, comentó que “si bien hay que reconocer la amplia popularidad que tiene el presidente López Obrador en dos de cada tres mexicanos, también el estudio muestra inconformidad en la población con los resultados económicos y la cancelación de programas sociales”.

“Cerca de la mitad de la población afirma que el rumbo del país va por mal camino y cinco de cada diez mexicanos afirman que el Gobierno maneja la economía mal o muy mal. Esto coincide con los resultados oficiales de una economía en desaceleración, que crece sólo al 0.1%, y que provoca niveles sensibles de desempleo”, dijo.

“Pero más significativo aún es el sentir de seis de cada 10 mexicanos que están en contra de la cancelación de programas sociales, como Prospera. Estos datos coinciden con entregas previas de la misma encuesta donde se rechaza la decisión del Gobierno de cancelar las instancias infantiles, o que muestran desacuerdo ante el desabasto de medicinas, en clínicas y hospitales, o el recorte presupuestal a médicos y enfermeras”, dijo.

“En términos beisboleros, la población encuestada percibe que el Gobierno pega pocos home runs, pero machuca cada vez más de foul”, expresó.

La coordinadora de los diputados federales del PRD, Verónica Juárez Piña, opinó que el respaldo ciudadano a López Obrador se sostiene, en parte, gracias a la cantidad de votos obtenidos en las pasadas elecciones, producto del hartazgo ciudadano y los niveles de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, dijo, “no hay que dejar de observar dos cosas, por un lado el apoyo ha ido descendiendo de un 80 por ciento inicial hasta un 66 por ciento y, por otro, las cifras de popularidad no son diferentes a las obtenidas por presidentes anteriores en el mismo periodo, como Felipe Calderón”.

Señaló que esto es consecuencia de los desaciertos que ha cometido López Obrador, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los malos resultados de la política económica y de seguridad, los recortes extremos que han provocado miles de despidos y afectado los servicios públicos, y las violaciones a derechos humanos.

Por lo anterior, “desde el PRD hacemos un llamado al presidente a que corrija estas decisiones erróneas, para no defraudar la confianza ciudadana que obtuvo en las urnas y pongan con ello en riesgo el avance de la democracia”.