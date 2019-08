Oposición debe criticar con prudencia al Gobierno de AMLO: Juan Zepeda

La oposición debe tener prudencia al criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes Juan Zepeda, quien previamente renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Esta prudencia que debemos de tener. Ni todo lo que está haciendo Andrés Manuel está mal en su totalidad como tampoco todo está completamente bien", dijo el también expresidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Quién puede estar en contra de que se apoye a esos sectores más vulnerables de esa sociedad, yo creo que nadie, pero también quién puede estar en contra de que acabemos con los excesos, con la corrupción, con eso que puso la imagen del político en una situación deprimente", detalló.

Aunque reconoció que hay claroscuros en el Gobierno de AMLO como desacreditar las instituciones.

"Tenemos que respetar esas autoridades que propiciaron el triunfo de Andrés Manuel. Los órganos autónomos cumplen una función específica para los contrapesos", detalló en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

"Por eso, objetivamente y con mucha prudencia debemos analizar qué sí está bien y qué no está bien para que no nos gané el no automático", señaló.

Este martes Alejandra Barrales y Juan Zepeda, anunciaron su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Su decisión la dieron a conocer a través de una carta en redes sociales.

"Una virtud de la democracia es la diversidad del pensamiento y el respeto a todas las ideas, por esa razón en estos días hay quienes están viendo en el PRD los cimientos para construir una nueva propuesta política, algunos se opondrán a ello, nosotros en esta disyuntiva hemos decidido cerrar nuestro ciclo en el PRD, siempre agradecidos con quienes confiaron en nosotros y nos apoyaron en todo momento", se lee en la misiva.

Al respecto, Zepeda indicó que su renuncia se debe a una profunda reflexión que realizó tras estar en estado grave de salud.

"En el proceso de la inyección epidural (para la operación de su rodilla) donde te bloquean con anestesia general, me desgarraron la membrana dura madre, me ocasionaron una fuga de líquido cefalorraquídeo y al poner un parche hemático, un coagulo se me alojó en el cerebro, mi vida corrió peligro", detalló.

"Afortunadamente lo superamos. En este tiempo que estuve ausente de la vida política tuve tiempo para reflexionar. Esta profunda reflexión me cuestioné mucho, esto me permite cerrar ciclos para que estos espacios que uno ocupa, los ocupen jóvenes o nuevos prospectos que vengan a oxigenar esta propuesta (el PRD)", detalló.