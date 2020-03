Oposición critica mensaje de AMLO a la inversión

Partidos políticos de oposición calificaron de “terrorífico y ahuyentador”, el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a los inversionistas nacionales y extranjeros, con la construcción de la cervecería Trasnacional Constellatión Brands en Mexicali, en Baja California.

“Ante la pandemia mundial del coronavirus (COVID-19) y la crisis económica, el Ejecutivo federal envió un mensaje ´terrorífico y ahuyentador´ a todos los inversionistas del país y extranjeros”, consideró la diputada del PRD, Abril Alcalá Padilla, quien dijo que “en las próximas semanas se avecina una recesión económica que incrementará el desempleo en México”.

Lo anterior -dijo- sobre todo porque la “consulta pública” que organizó el gobierno federal el pasado fin de semana en Mexicali, Baja California, para determinar si continuaba la construcción de la cervecería Trasnacional Constellatión Brands en Mexicali, “carece de legalidad y ahuyenta la inversión en nuestro país, en momentos difíciles que se necesita generar empleos y garantizar la estabilidad económica de las familias”.

“Es una consulta pública no una consulta popular, como la que está contenida en nuestras leyes, que debería ser organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), se trata de un ejercicio inútil cuyos resultados no son jurídicamente vinculantes, no va a servir de nada, más que para alimentar el populismo de esta administración”, acusó.

Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados -en línea con el CEN del PAN, aclaró- advirtió que “la pandemia del coronavirus y la inminente recesión económica ha encendido focos rojos en el país”, por lo que propuso “un Plan de Contingencia que permitiría disponer de un fondo aproximado de 400 mil millones de pesos, para mitigar el impacto financiero, evitar la pérdida de empleos e incentivar el mercado interno”.

A través del subcoordinador de Difusión y Mensaje, Carlos Castaños Valenzuela, la bancada panista en San Lázaro indicó que se trata de una propuesta para “enfrentar esta crisis sin recurrir a contratación de deuda y, de ser necesario, se deben cancelar todos los proyectos faraónicos de esta administración, que únicamente están frenando el desarrollo del país”.

Expuso que en lugar de tomar “decisiones equivocadas”, como la cancelación del proyecto de la cervecería Trasnacional Constellatión Brands, que sólo envían mensajes que “ahuyentan la inversión”, el gobierno federal debe impulsar “un auténtico plan de infraestructura y de inversión productiva para reactivar la economía, generar utilidades y crear empleo para la gente; agilizar las compras gubernamentales y un plan energético, basado en energías limpias para disminuir paulatinamente nuestra dependencia financiera de los hidrocarburos”.