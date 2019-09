Oposición amaga con movilizaciones si no se atiende al campo y la salud en PEF 2020

Líderes nacionales y legisladores del PRI y el PRD advirtieron este lunes que si el Gobierno federal y su partido Morena no escuchan propuestas de una mejor distribución de gasto federal en sectores como la salud y el campo, convocarán a la movilización nacional.

Al arrancar el desfile de gobernadores ante la Cámara de Diputados en busca de más dinero de la Federación para el 2020, el grupo parlamentario del PRI demandó al Gobierno federal y a la Secretaría de Hacienda tener respeto a los gobernadores y presidentes municipales, dar apoyos reales a proyectos regionales y que su pasarela por San Lázaro no sea “triste e inútil”.

“¡Queremos que haya respeto al federalismo! Tenemos que cuidar que no pase lo del año pasado. Tiene razón el presidente, la Cámara de Diputados no debe ser un tianguis ni debe haber una rebatinga de los recursos; fue verdaderamente triste ver deambular a muchos presidentes municipales y a organizaciones sociales, que al final no les dieron ni una sola respuesta”, reclamó el diputado René Juárez, coordinador de la bancada priista en el Palacio Legislativo.

Exigió al gobierno de la 4T “hablar claro, no andar engañando a la gente. Si no va a haber margen para reasignar recursos en el 2020, díganle a los presidentes municipales, a los alcaldes, a los gobernadores de una vez, para qué perdemos el tiempo.

“Por supuesto que debe de haber un espacio para atender temas sensibles, como es el de la salud. La gente no se puede seguir muriendo por falta de medicinas, por ejemplo, debe garantizarse el abasto”, subrayó.

A recibir al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que inició las pasarelas de gobernadores en busca de presupuesto, el legislador pidió que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados “canalizar adecuadamente a los solicitantes de recursos por los conductos que existen, que se haga una calendarización para recibir proyectos territoriales, estatales, municipales, regionales”.

“No puede de nuevo haber una anarquía, como el año pasado, que no se convierta en un tianguis efectivamente; que haya respeto al federalismo y la Comisión de Presupuesto tiene que definir un esquema, a ellos les corresponde, no a nosotros”, sostuvo Juárez Cisneros.

“Si no se pueden hacer cambios a una iniciativa o a un planteamiento del Ejecutivo, pues se supone que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone ¿no?”, recordó.

Presente también en San Lázaro, el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, y su coordinadora parlamentaria, Verónica Juárez, convocaron a los diversos sectores del país a manifestarse sobre la distribución del gasto federal para el 2020, y participar en el debate. Anticiparon que si el gobierno y su partido no escuchan se convocará a la movilización nacional.