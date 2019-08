Olimpiada de matemáticas tendrá recursos; dicen que no porque son nuestros adversarios: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que el Gobierno sí dará recursos a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), y que la organización ha dicho que esto no es así debido a que son "adversarios".

"Son nuestros adversarios, se la pasan inventando cosas. Ya hasta me da flojera, la verdad. Pero no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos", aseguró.

El domingo, la OMM informó a través de su cuenta de Twitter que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) los había dejado sin la ayuda.

"Ya es oficial, Conacyt nos ha dejado sin apoyo para el segundo semestre del año, no apoyó para la IMC en Sudáfrica, no lo hará para la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM, la primera vez que no apoya en más de 15 años", indicó.

La falta de apoyo desde el gobierno federal compromete el trabajo que por más de 30 años ha hecho la OMM en conjunto con la @smm_mx, y pone en riesgo la participación de México en las olimpiadas internacionales del 2020. — OMM (@ommtw) 11 de agosto de 2019

López Obrador apuntó que hace poco se ayudó a este organismo para participar en un seminario internacional en China para jóvenes talento.

Dijo que se ha "apoyado como nunca" a la ciencia, la tecnología y a la educación en esta administración, pero esto se niega debido a que hay inconformidades.

"Lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas y era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones. Ahora ya no se entregan estos fondos a todas estas oficinas que fueron creando, y se da asistencia de manera directa", comentó.