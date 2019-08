Ofrece PRD a Futuro 21 padrón de 1.3 millones de militantes con todo y registro

Además de ofrecer su registro como partido político ante el INE, la dirigencia nacional del PRD puso al servicio de la nueva plataforma ciudadana Futuro 21 un padrón inicial de un millón 316 mil 847 personas para el arranque de este proyecto político.

Luego de que este sábado Gabriel Quadri precisó que se aprovechará el registro del PRD para evitar el alto costo que conlleva la creación de un nuevo partido, este domingo la dirigencia nacional perredista informó que con más de un millón 300 mil nuevas afiliaciones, el PRD concluyó su proceso de afiliación 2019, mismo que inició hace tres meses en todo el territorio nacional.

Ángel Ávila Romero resaltó la importancia y el éxito de esta campaña de afiliación, ya que se cuenta con más de un millón de militantes que se unieron de forma libre y personal, “lo cual nos fortalece y prepara para continuar en un proceso de unidad con otras fuerzas y prepararnos para enfrentar exitosamente el proceso electoral de 2021”.

El líder nacional Jesús Zambrano informó que un millón 316 mil 847 personas se convencieron de la viabilidad del proyecto político del Sol Azteca, por lo que decidieron sumarse como militantes.

Como parte de este proyecto, Gabriel Quadri -excandidato presidencial por el extinto Nueva Alianza- explicó que en la Primera Asamblea del foro Futuro 21 -este pasado sábado- se confirmó que el PRD cederá su registro como instituto político a Futuro 21, “una coalición que buscará convertirse en una oposición al populismo” del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa asamblea –que agrupa a diversos personajes públicos- el exrector de la UNAM y exprecandidato presidencial del PRI, José Narro Robles, expuso que “a muchos nos preocupa reconocer que México no va bien, que el camino que seguimos no es el conveniente, que las cosas incluso pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita, y que la forma como se conduce al país no es la pertinente”.

“Hoy menos que nunca, la forma de atacar esos problemas, graves y añejos, podrán ser el autoritarismo o la descalificación del que piensa diferente. Tampoco lo serán la exclusión, el enfrentamiento o la amenaza, ni ayudará la formación de nuevas clientelas políticas”, alertó.

Señaló que "los riesgos que se corren tienen múltiples dimensiones y sus efectos pueden ser severos. Las afectaciones potenciales alcanzan el ámbito de lo público, pero también de lo privado. Lo mismo de lo político que lo social, lo económico o lo laboral, pero tal vez lo más delicado tiene que ver con la fractura que se está gestando entre nuestra población".

"La historia nos demuestra que cuando la sociedad está dividida, a México no le va bien. Por ello, una tarea primordial de quién gobierna consiste en convocar y articular a la población. Los políticos que dividen, se escinden de una parte de esa población y en consecuencia se rezagan y dificultan el progreso, mientras que quienes procuran la unidad de la colectividad avanzan porque integran", añadió.

Por eso "preocupa, y mucho, que esos riesgos pasen a formar parte del inventario de calamidades del país. No es deseable el regreso del presidencialismo desbordado y del centralismo asfixiante que parecían haber quedado atrás hace apenas algunos años.

"No se puede coincidir con el uso de la justicia selectiva, con el abuso del poder o con la afectación de la fama pública de una persona, por expresar ideas o deseos que no coinciden con los de los gobernantes", insistió.

A esta coalición ciudadana se suman otros expriistas, como Beatriz Pagés, recientemente salida del PRI.