Obras de arte no fueron recuperadas por el SNTE, Gordillo las otorgó a los maestros: abogado

El abogado de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, señaló este viernes que las obras fueron otorgadas por la maestra y no recuperadas como afirman los integrantes del gremio.

El jueves, el sindicato anunció la exposición de 17 obras adquiridas durante el mandato de Gordillo Morales como expresidenta del Sindicato, que supuestamente fueron recuperadas por la agrupación. Estas obras regresaron al sindicato luego de que en 2018, durante la gestión de Juan Díaz de la Torre al frente del SNTE, se presentó una denuncia de hechos al respecto.

"Gordillo solicitó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que se le reintegrara al SNTE en 2014, un año después de su detención. No recuperaron nada; ellos no quisieron recibirlo y no gestionaron ante la Procuraduría", afirmó Marco Antonio del Toro en entrevista para Grupo Fórmula.

El litigante mencionó que la adquisición de las obras se realizó durante la gestión de Gordillo al frente del sindicato y estaban destinadas al proyecto de 'Ciudad del Conocimiento'.

"En 2014, la maestra hizo las gestiones legales con el efecto de hacer entrega al SNTE y a los maestros de México las obras que se encontraban resguardas y que estaban destinadas a la 'Ciudad del Conocimiento' que, desde 2012, en un congreso extraordinario, se anunció que se llevaría a cabo", puntualizó.

La muestra que se exhibe en la sala de exposiciones José Luis Andrade Ibarra, en el Centro Cultural Leandro Valle, incluye obras de Diego Rivera, Pedro Coronel, Gabriel Orozco, Francisco Toledo y Pelegrín Clavé.