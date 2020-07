Nunca se había protegido tanto a las mujeres en México como ahora: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que no se ha abandonado a las mujeres durante su Gobierno y que nunca se les había protegido tanto en México como ahora.

"No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. No hay disminución del presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora", aseguró.

El comentario surgió luego de ser cuestionado respecto al recorte de presupuesto por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) al subsidio federal para la Alerta de Violencia de Género (AVGM) en siete estados.

El 6 de julio, las diputadas Laura Rojas (PAN), Verónica Juárez (PRD), Silvia Villavicencio (Morena), Martha Tagle (MC) y Lourdes Sánchez (PRI), firmaron un posicionamiento donde exponían que este recorte a los estados de Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Puebla y Estado de México dejaba sin recursos para operar planes y acciones comprometidas para erradicar la violencia en contra de las mujeres.

"El recorte fue hecho por el Comité de Evaluación encargado de los subsidios federales para las AVGM, en estados y municipios, de la COmisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), luego de que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Segob ajustó la partida 43801 relativa a 'Subsidios a entidades federativas y municipios' para los siete estados citados", indicaron las diputadas.

López Obrador apuntó que se está construyendo la paz y la justicia en el país.

"Nosotros no tenemos ningún ajuste en el programa federal para lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Sí hay austeridad, por ejemplo, en que ya no destinamos recursos que se destinaban a publicidad, ya no hay lujos en el Gobierno", dijo.