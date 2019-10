Nunca existió la intención de mentir sobre hechos en Culiacán: Durazo

Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, apuntó este jueves que no ha existido la intención de mentir sobre lo ocurrido en el operativo en Culiacán, Sinaloa, luego de que han surgido dos versiones del Gobierno federal sobre los hechos.

"Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el Gabinete (de Seguridad), porque además no tenemos la necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo a absolutamente a nadie", apuntó el funcionario en la conferencia de prensa matutina.

El 17 de octubre por la noche, luego de los enfrentamientos en la ciudad, el Gabinete de Seguridad dio un mensaje a través de redes sociales. En este, Durazo informó que elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaban un patrullaje de rutina en la zona de Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda.

"El personal repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes", uno de ellos era Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Esto desató los ataques de grupos delincuenciales en Culiacán, dijo en el momento.

No obstante, al día siguiente, el Gabinete ofreció una conferencia desde Culiacán, donde el titular de Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval, indicó que se trató de un operativo implementado por fuerzas federales para cumplir con una orden de aprehensión en contra de Guzmán López, el cual calificó de "precipitado".

Este jueves, al ser cuestionado sobre el informe rendido en la conferencia del día previo y el modo en que se comunicó en el momento, Durazo explicó que el 17 de octubre no se pensaba en la información, sino en tomar una decisión para "salvar vidas, para no incrementar los niveles de tensión".

Destacó que se dio la información que los responsables del operativo dieron al Gabinete y que, cuando hubo mayor claridad, se rectificó.