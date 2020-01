Nuevos directivos del sector salud pueden provocar una pandemia: José Narro

El sistema de salud en México está preparado para enfrentar emergencias de gran envergadura, el problema es la improvisación, el desconocimiento, la inexperiencia, las ocurrencias y la soberbia de quienes lo operan, ellos sí pueden generar una pandemia porque no están preparados, alertó el doctor José Narro.

“El problema con el Insabi es la improvisación, el desconocimiento, la inexperiencia, las ocurrencias y la soberbia que se ha mostrado entre algunos de sus funcionarios, lo que ha generado un grave problema”, acusó el ex secretario de Salud.

Al participar como invitado especial en la inauguración de los trabajos de la reunión plenaria de los diputados federales y senadores del PRD –en la Cámara de Diputados- el ex rector de la UNAM criticó que “la gratuidad completa en todos los niveles es absolutamente imposible, no hay dinero que pueda alcanzar y no hay países que tengan eso”.

Les expuso que “México invierte apenas el 6 por ciento del PIB en servicios de salud, entre público y privado; los países de la OCDE andan tres puntos arriba de nosotros”. Comentó también que algunos análisis sostienen que se requieren alrededor de 350 mil millones de pesos, el 1.5 del PIB.

Narro insistió en que “son problemas que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Qué bueno que exista la intención de avanzar, pero la manera en que se está haciendo no es la pertinente”, dijo.

Advirtió que “el derecho a la salud es un problema de seguridad nacional, de gobernanza, de paz social y un factor de unidad, que promueve el desarrollo, la inclusión, el crecimiento y el aumento de la productividad”.

Recriminó que “el Seguro Popular no era neoliberal ni buscaba la privatización; hubo corrupción, sí, pero a mí me tocó presentar 70 denuncias penales, por daños de más de mil 150 millones de pesos en estados que no presentaron las comprobaciones correspondientes”.

El extitular de Salud aclaró que “si bien el Seguro Popular tuvo problemas, no se asemeja con lo que está pasando en estos momentos con el desabasto de medicamentos, pues no era un prestador de servicios de salud, sino fue un ente financiador”.

También criticó la decisión del gobierno de López Obrador de utilizar los 40 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para gastos del nuevo Insabi, y recordó que este fondo era de 90 mil millones de pesos, que durante siete años, de 2012 a 2018, se usaron para pagar la atención médica de 900 mil pacientes enfermos de cáncer y SIDA.

Narro Robles reprochó también al Presidente sus acusaciones “irresponsables”, “sin pruebas” contra el director del Hospital Infantil Federico Gómez, Jaime Nieto Zermeño, de ser el responsable del robo de medicamentos y de promover las protestas de los padres de niños con cáncer.

Narro Robles reprochó al Presidente de la República sus acusaciones “irresponsables”, “sin pruebas” contra el director del Hospital Infantil, Jaime Nieto, de ser el responsable del robo de medicamentos y de promover las protestas de los padres de niños con cáncer. “Si tiene las pruebas que las presente y haga las denuncias correspondientes”.