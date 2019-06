Nuevo subsecretario de seguridad en Michoacán tiene recomendaciones por tortura

Ricardo Delgado Castellanos, recién nombrado subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, fue señalado en enero pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos como responsable de actos de tortura.

De acuerdo con la recomendación 4/2019, emitida el 15 de enero pasado y la cual aún está en proceso de cumplimiento, los actos que se le imputan a Delgado Castellanos, entre otras personas, fueron cometidos en julio de 2014 en Tijuana, Baja California.

Ese año, Delgado Castellanos era elemento de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría de Justicia encabezada entonces por José Martín Godoy, quien actualmente es el titular de Seguridad Pública local.

Según el expediente, dichos actos fueron cometidos por los elementos de la Policía Ministerial entre ellos Ricardo Delgado Castellanos y al menos cuatro agentes más de la citada corporación.

"Una vez que éste organismo ha estableciendo la competencia bajo la que actúa el mismo, a su vez ha estudiado y valorado los elementos probatorios que obran dentro del expediente de queja que nos ocupa, es posible determinar que efectivamente fueron violentados los derechos humanos del agraviado", indica el resolutivo.

Dichos agravios, agrega el expediente, consistieron en violación a la integridad y seguridad personal, "por la comisión de actos consistentes en tratos crueles, inhumanos o degradantes que constituye una ofensa a la dignidad humana y rompe con el marco de legalidad establecido", dijo.

El denunciante acusó una detención ilegal, allanamiento de su propiedad y golpes a diversos integrantes de su familia, entre ellos su hermanos, esposa y padre .

"Cuando entraron unas personas del sexo masculino a la fuerza, iban vestidos de civiles, no se identificaron, ni me dijeron que se me acusaba de algún delito. Ellos entraron golpeándonos a todos, incluso a mi esposa la golpearon y a mi hermana la hincaban y le cerrajeaban armas de fuego en la cabeza, y nos decían que nos iban a matar a todos. Incluso a mi padre lo golpearon tanto que le fracturaron las costillas", detalló el denunciante.

Dijo que la acción se justificó con un oficio de colaboración por parte de la Procuraduría de Michoacán y que los elementos, una vez detenido, siguieron torturándolo, lo ataron a una silla, le vendaron los ojos y continuaron golpeándolo.

“Después me trasladaron al aeropuerto de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde me subieron a un carro blindado diciéndome que me iban a llevar con unas personas que me querían matar”, agregó.

La Comisión de Derechos Humanos puntualizó que de esos hechos tuvo conocimiento el licenciado Leonel Martínez González, agente del Ministerio Público Investigador en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Ricardo Delgado Castellanos fue designado el lunes como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán en sustitución de Carlos Gómez Arrieta, quien renunció el sábado al cargo tras difundirse un video de tortura a uno de los detenidos del caso Ayotzinapa.