Nueve estados no seguirán plan de reapertura del Gobierno e irán ‘por la libre’

El posible el regreso a las actividades, tras dos meses de cuarentena por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, comenzó con los anuncios de al menos ocho entidades federativas, que, ignorando las directrices de Palacio Nacional, extendieron el periodo de confinamiento, previo al anuncio del plan que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador para volver a lo que llamó una “nueva normalidad”.

En la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional, el Presidente anunciará la esperada estrategia, luego de que el Consejo Nacional de Salubridad anunciara que se liberarían restricciones para actividades escolares en municipios sin contagios, así como la implementación de un semáforo semanal a partir del 1 de junio.

El anuncio se da en un clima de incertidumbre por la falta de pruebas para la detección del virus, cifras irregulares casos confirmados y decesos en el país, y estrategias aisladas emitidas por los gobernadores de todos los partidos, incluso desde el arranque de la emergencia.

En tanto, el presidente López Obrador se ha empeñado por mantener el optimismo y reconoció ayer que la pandemia “cambió la realidad”, por lo que se iniciaría una nueva etapa con otros procedimientos, “con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad”.

Sin embargo, los mandatarios de Jalisco, Baja California Sur, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Coahuila y Nuevo León no reanudarán las clases durante el ciclo escolar actual, por lo que las clases seguirán en línea y no presenciales, mientras no se tengan condiciones, según lo anunciado por los mandatarios en diversos mensajes, en los que coinciden en que se extenderá el confinamiento.

Ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, de Educación Pública, Esteban Moctezuma, entre otros, sostuvieron una reunión virtual con los gobernadores como parte de las actividades para organizar un regreso escalonado, en la que la mayor de las inquietudes e interrogantes fue la educación.

Uno de los primeros en adelantarse fue el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; seguido por Enrique Alfaro, de Jalisco, quien advirtió que en este país no hay condiciones para regresar a clases, “sería un grave error”.

El perredista Silvano Aureoles, de Michoacán, se unió a la negativa, seguido de Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas e incluso el morenista de Puebla, Miguel Barbosa, quien cuestionó las decisiones del gobierno federal. “No se ve claro, no se habla claro, el primero de junio no se puede regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y están subiendo los casos”, alertó durante una conferencia.

Llamaron la atención las declaraciones del mandatario priista de Guerrero, Héctor Astudillo, quien tampoco se mostró convencido del retorno, pues se encuentran “atrasaditos” en la pandemia; “primero van las ciudades más grandes y después como que se va desplazando, entonces hay que estar muy pendientes de esto, les estaremos informando oportunamente, pero no es antes del primero de junio”.

Tienen su propio plan

Estos son los estados que alargarán el confinamiento y retrasarán el regreso a clases al considerar que es riesgoso adelantarlo.

Puebla. Su regreso a clases aún no está definido. “No se puede decir que será el próximo mes”, dijo su gobernador, Miguel Barbosa.

Coahuila. Concluirá el ciclo escolar con clases virtuales para no arriesgar a los niños, aseguró el gobernador Miguel Riguelme

Nuevo León. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón también determinó que el ciclo escolar concluya con clases en línea.

Michoacán. “No expondremos a las niñas y niños a un regreso a clases forzado”, dijo el gobernador Silvano Aureoles.

Tamaulipas. El mandatario Francisco García Cabeza de Vaca señaló que el ciclo escolar se realizará completo en línea no sólo en nivel básico, sino también en universidades.

Jalisco. El objetivo del gobernador Enrique Alfaro es alargar lo más posible las clases en línea. Prevé el regreso a las aulas el 24 de agosto.

Guerrero. El gobernador Héctor Astudillo aseguró que “el regreso a clases debe ser considerado por estado y no por municipios”.

Baja California Sur. El gobernador Carlos Mendoza Davis asegura que el regreso a clases dependerá del desarrollo de la pandemia.

Morelos. El cierre del ciclo escolar será de forma virtual, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

