'Nosotros no actuamos así': AMLO descarta que detenciones a migrantes sean por acuerdo con EU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que las recientes detenciones a migrantes no están relacionadas con acuerdos con Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre la detención de dos migrantes el miércoles y si esto era parte de un acuerdo debido a las demandas del vecino del norte y sobre el endurecimiento de la política migratoria en el sur del país, AMLO refirió que su administración no actúa de esa manera.

"No tiene fundamento. Nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos por principios, por ideales. No sé si existía orden de aprehensión, de lo que tengo información es que fueron detenidos y que están en la Fiscalía general", respondió.

"Nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos por principios, por ideales", respondió @lopezobrador_ al ser cuestionado por la detención de dos migrantes y si esto era parte de un acuerdo con EU. pic.twitter.com/9m2KrIWiUb — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 6 de junio de 2019

AMLO también dijo que el Gobierno debe aplicar las leyes y evitar la migración ilegal en el país de los migrantes, pero siempre respetando los derechos humanos y atendiendo las causas que originan este fenómeno.

"Tenemos que aplicar nuestras leyes y evitar la migración ilegal, ese es un planteamiento, hacerlo respetando los derechos humanos. Una de las cosas que debe saberse es que en esos migrantes vienen niños, miles de niños. Y niños solos, sin padres. Es una crisis profunda, humanitaria, entonces no se puede atender cerrando fronteras. Se tiene que atender en donde se origina el problema social", indicó.

El mandatario insistió en que el planteamiento principal de México sobre el tema migratorio es atender las causas que originan el fenómeno.

"Nosotros estamos ayudando, ya lo he dicho, es un problema que se origina fundamentalmente en Centroamérica, porque hay una crisis grave, económica, social, sobre todo en Honduras. Muchos hermanos centroamericanos se ven obligados a emigrar en busca de algo que mitigue su hambre, su pobreza, y también por la violencia. Por eso nuestra insistencia es que se atiendan las causas", explicó.

El 30 de mayo, Trump anunció que impondrá a partir del 10 de junio un arancel gradual, que inicia en 5 por ciento, a todos los productos importados desde México, en represalia porque considera que México no ha combatido el problema de la migración ilegal.

Al ser cuestionado sobre casos ocurridos el miércoles en Chiapas y Durango en los que migrantes fueron detenidos por la Policía Federal y sobre si este tipo de situaciones continuarán, López Obrador contestó que se da acompañamiento a migrantes para dar opciones de trabajo en el país, así como acompañamiento para que puedan regresar a sus países.