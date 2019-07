Nos obligan a levantar hasta 6 infracciones al día: policías de Cuernavaca

Policías de tránsito de Cuernavaca acusaron que la administración municipal, a cargo de Francisco Villalobos Adán, los obliga a aplicar de tres a seis infracciones diarias a los automovilistas, para aumentar la recaudación al interior del municipio y poder cubrir su salario.

En un video que se viralizó en redes sociales, el asesor del edil, Orlando Guerrero Barona, 'regaña' a varios elementos y les exige que incrementen las infracciones, pues argumenta que no hay dinero en las arcas municipales.

“Yo nada más quiero saber por qué estamos bajando, increíblemente, yo no quiero llegar a dónde no vamos a tener ni pa'cobrar, eso es lo único que quiero hacerles ver, no puede ser posible que vamos a un 50 por ciento menos, me decían 'espérate un fin de semana', a qué me espero, no quiero llegar a un 20 o 30 por ciento (de recaudación) no voy a esperar a que sigan bajando, para que el día de mañana que les digan 'no hay dinero', sepan por qué”, se escucha decir al asesor.

En el video, se escucha también la voz de otra trabajadora del ayuntamiento quien presuntamente informa las acciones que deben realizar en torno a las multas, ello por instrucciones del presidente municipal.

“Buenas tardes, pues miren ayer nos mandaron a traer a Cuernavaca, nos dicen que están checando la productividad de cada uno de ustedes, nos dice el presidente (Francisco Villalobos) que por lo menos debemos tener tres infracciones diarias y manejándolo así, el señor Néstor, que no está aquí, lleva en porcentaje de 278 infracciones en lo que va del (inaudible)”, manifiesta la mujer.

Un elemento vial confirmó a El Financiero que al día tienen que reportar de entre tres y seis multas, las cuales van desde los 230 pesos la mínima, y algunas más costosas hasta de dos mil pesos. Además acusó que los amenazaron con verificar diariamente a cada uno de los 130 elementos con los que cuenta la corporación, ello para verificar si cumplen con el mandato que les hizo Francisco Villalobos.

“Es algo injusto porque ese dinero ya está destinado para nuestro sueldo pero una compañera me avisó que este señor (Orlando Guerrero Barona) se molestó mucho y advirtió que habrá represalias y va a despedir a todos los que lo evidenciaron; imagínese, con trabajos hay policías y cómo le hará para liquidarlos a todos si se supone que no hay dinero”, comentó que policía vial.

Hasta el momento, el ayuntamiento de Cuernavaca, no ha fijado una postura en torno a este acontecimiento.

Acusan también despidos injustificados

Ayer, tres elementos de la policía de tránsito denunciaron, a los medios de comunicación, que el alcalde Villalobos Adán los despidió de manera injustificada. Uno de los elementos acusó que fue despedido porque intentó infraccionar a un “amigo” del edil.

Al respecto, Villalobos Adán aseguró que los elementos son “chismosos”, “mentirosos” y además “corruptos”, pero aseguró que hará una denuncia ante la dirección de asuntos internos, con pruebas, para que estos extrabajadores no puedan ocupar un cargo en otras administraciones.