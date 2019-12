Noroña acusa corrupción en Secretaría del Trabajo y pide a Luisa Alcalde cumplir principios de la 4T

El vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, denunció este miércoles actos de corrupción y arbitrariedad en la Secretaría del Trabajo y pidió a la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, hacer cumplir los principios de la Cuarta Tranformación (4T) y sancionar a los funcionarios responsables.

Reclamó que quienes integran la 4T no deben aceptar actos de corrupción dentro de la Administración Pública Federal, por lo que exigió castigo “a los funcionarios que están actuando de manera facciosa en contra del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social (SNDTSS)”.

Fernández Noroña acusó “en específico a Sergio Méndez y a Héctor Sánchez, avalados por Alfredo Domínguez Marrufo, quienes están actuando de manera incorrecta, al dar la Toma de Nota a quien no corresponde; inclusive la persona a quien se la entregaron está rescindida laboralmente.

“Arbitrariamente, la Secretaría del Trabajo, en lugar de reconocer a los dirigentes que la base trabajadora designó legítimamente, hacen esta maniobra injustificable”, reprochó.

En conferencia de prensa, el petista lamentó que estos funcionarios 'traicionen' al pueblo de México. “Algunos no han entendido que este país ya cambió, con la entrada de la Cuarta Transformación se acabó la corrupción y los malos manejos con los que se actuaba antaño”, dijo.

Por lo anterior, hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo para que “a la brevedad intervenga ante estos actos que vulneran los principios anticorrupción propuestos por el presidente, pues se está actuando de manera arbitraria, haciendo a un lado a este sindicato y dándole la Toma de Nota a una persona rescindida”.

Recordó que a raíz de la reforma laboral aprobada recientemente se abrió la posibilidad de crear más de un sindicato en las empresas, lo cual ha generado un proceso de liberación de trabajadores y de construcción de sindicatos democráticos.

“En este caso específico hay funcionarios que están actuando de manera incorrecta; ellos vienen de regímenes anteriores, y ese no es el problema. Esta revolución sin violencia tiene desde la izquierda hasta la derecha en un amplio abanico y no juzgamos a nadie por su preferencia, sino por sus actos; y hay quienes pretenden dañar a la 4T y sirven a intereses ajenos a los procesos de democratización y de libertad sindical que se están desarrollando”, manifestó.

Ante esta situación, el diputado Fernández Noroña anunció que su bancada será un férreo observador de la actuación de las y los funcionarios de la Administración Pública Federal y denunciarán a quienes le den la espalda al pueblo de México y no trabajen para el fortalecimiento de la 4T.

Explicó que luego de transcurrir un año del actual gobierno es momento de depurar a quienes no estén cumpliendo con su función pública. “Es tiempo para ir señalando e inclusive fincando responsabilidades a quienes estén asumiendo conductas contrarias a las que debe realizar como servidores públicos”.

El legislador por la Ciudad de México recalcó que su bancada señalará con toda precisión a funcionarios y funcionarias de la actual administración cuando realicen actos indebidos y contrarios a lo postulado por el planteamiento del presidente de la República de no robar, no traicionar y no mentir.

“Me parece que después de un año es tiempo suficiente para que se asiente el gobierno, para que realice su tarea y para que se pueda ver con claridad que funcionario, funcionaria, no está respondiendo a la responsabilidad pública, a la enorme honra que tiene de servir al país”, destacó.