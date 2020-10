'No voy pedir perdón, soy inocente', dice Miss Moni a padres del Rébsamen antes de conocer sentencia

En lo que fue su última intervención dentro del juicio que se le sigue por la muerte de 26 personas, 19 de ellas menores de edad, en el Colegio Rébsamen tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, Mónica García Villegas, directora del plantel, dejó en claro que no pedirá perdón.

“Yo traté de ser amable, traté de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar. Hoy hablaban de un tema de perdón y yo no tengo que pedirles perdón a ustedes de eso. Perdón no, porque soy inocente”, dijo la maestra ante un tribunal de enjuiciamiento, según relató su abogado Rosendo Gómez.

“La maestra se considera inocente, yo la considero inocente y por eso no les va a pedir perdón”, agregó el litigante a la salida del Tribunal y previó a que se determine cuántos años de prisión se le imponen. La Fiscalía pide 67 años.

Rosendo Gómez relató que los magistrados del Tribunal de Enjuiciamiento decretaron un receso en la audiencia para poder liberar e individualizar la pena. Señaló que será en unas horas cuando se reanude la sesión y sólo para que se dé a conocer cuántos años de prisión se le imponen a Miss Moni, quien ya fue declarada culpable de los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obra DRO, y si se le aplica alguna sanción pecuniaria.

La defensa de García Villegas pidió al Poder Judicial que se dicte una sentencia equitativa conforme a derecho y no un “castigo soberbio”. Adelantó que una vez que se dicte la sentencia inmediatamente presentarán un recurso de apelación e irán hasta las últimas consecuencias hasta lograr la libertad de Miss Moni.

El abogado Gómez se quejó por la presencia de la subprocuradora de procesos penales de la Fiscalía de Justicia capitalina, Alicia Rosas Rubí, ya que lo consideró como un acto intimidante hacia el Poder Judicial.

En la audiencia también se encuentran los padres de los menores fallecidos y de otras de las víctimas así como sus respectivos abogados.

Según la defensa de Miss Moni las víctimas han mantenido una actitud de molestia hacia todo lo que dice y hace la dueña del colegio Rébsamen.

