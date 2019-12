No voy a reelegirme en 2024, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este domingo que no se aferrará al poder, pues respeta el principio de la no reelección, y acelerará el proceso de transformación del país.

Al enumerar los apoyos sociales que su gobierno ha entregado para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, varias voces del público clamaron al mandatario a que busque la reelección. Sin embargo, López Obrador, reiteró varia veces su negativa.

"No, no va a haber reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo hice el compromiso de nada más estar hasta 2024", contestó el Presidente.

"Imagínense lo que dirían mis adversarios: ‘¿cómo va a seguir, si ya está chocheando?". Incluso, López Obrador hizo un exhorto a respetar el principio democrático de la no reelección, "no hay que tenerle mucho apego al poder”, señaló.

Sin embargo, insistió: “Estoy al 100, no es por mi estado de salud, es que debemos de ser respetuosos de la no reelección, tenemos que actuar con democracia, no hay que tenerle mucho apego al poder”.

El Ejecutivo federal argumentó que el poder debe ser una herramienta de humildad y que sólo puede ser una virtud cuando se pone al servicio de la gente.

Durante su gira por Chiapas, Tabasco y Veracruz, López Obrador fue interpelado por los asistentes, quienes le externaban su apoyo para un segundo mandato.

No obstante, el Presidente destacó que dejará apuntalada la transformación del país y los apoyos del bienestar, y aseguró que en cinco años espera regresar a los sembradíos para ver su desarrollo, como herencia para generaciones futuras.

De ahí, ante pobladores de Hidalgotitlán también aprovechó para dar un espaldarazo al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, a quien se refirió como una gente honesta, pues “los otros, con todo respeto, eran impresentables”.

El discurso del titular del Ejecutivo Federal en Veracruz fue similar al que emitió el sábado durante una asamblea ejidal, pero en Jalapa, Tabasco, donde agradeció al creador y a la naturaleza por su buen estado de salud, a pesar de los señalamientos de sus críticos.

“Afortunadamente por el Creador y la naturaleza estoy muy bien de salud, les diría yo que estoy al 100, nada más lo menciono aquí en mi tierra y mi agua”, dijo el tabasqueño.

Insistió en que sus adversarios hasta exámenes médicos le han solicitado a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

“Piden que yo informe sobre el último resultado de mis análisis y cómo estoy de salud. Pues estoy al 100. Ya está -dicen- viejito, está chocheando. Bateando arriba de 300”.

En esa misma asamblea, los pobladores de la ranchería San Miguel Adentro le pidieron mantenerse en el cargo por un segundo periodo a lo que respondió que solo estará para sentar las bases de la transformación.

Al esbozar detalles del programa Sembrando vida apuntó: “Nada más que quede claro. Mis adversarios, los conservadores, hablan de que me voy a reelegir. No, ya yo voy a estar hasta el 24”.