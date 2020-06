No uso cubrebocas, estoy blindada con nanomoléculas de cítricos: Olga Sánchez

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no utiliza cubrebocas ante el COVID-19, pero sí usa gotas cítricas para protegerse, comentó el miércoles en entrevista con W Radio.

Al ser cuestionada sobre si utiliza cubrebocas para protegerse ante el virus, la funcionaria dijo: "Yo no, no, no. Yo estoy blindada con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos".

Añadió que estas las conoció en entrevistas a una bioquímica.

"Las vi en varias entrevistas a una chica inteligentísima, ingeniera bioquímica, que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, yo le pedí y para mis colaboradores. Se las di al gobernador de Querétaro, al de Hidalgo y al de Tabasco", manifestó al medio.

Sánchez Cordero añadió que considera que el virus llegó para quedarse, como la influenza y el sarampión, y hay que mantener la sana distancia para evitar contagios.

"Tenemos que tomar las precauciones necesarias y probablemente tengamos otros virus en el futuro. Tenemos que tomar precauciones, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que lavarnos las manos con mayor frecuencia, respetar la sana distancia, sobre todo en estos momentos", apuntó.

Además, comentó que todos debemos empezar a darnos cuenta de que la vida y la cultura han cambiado a raíz de la pandemia de COVID-19.

"Creeo que es importante que nos empecemos a dar cuenta que ya cambió nuestra vida, que ya cambió nuestra cultura, y que tenemos que ir hacia adelante con otra visión, porque tenemos que ser responsables de lo que nos pasa a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros colaboradores y todos los cercanos", agregó.

La Secretaría de Salud ha emitido recomendaciones generales para evitar contagios, como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, toser y estornudar en la parte interna del codo, y acudir al médico solo en caso de urgencia. Así como mantenerse en casa y utilizar cubrebocas al salir, y solo hacer esto último si es esencial.

El miércoles, la dependencia informó que van 101 mil 238 casos confirmados acumulados de COVID-19, así como un total de 11 mil 729 fallecidos.