No tengo propósito de vengarme de nadie, afirma López Obrador sobre caso Ahumada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que no es su propósito la venganza en contra de ninguna persona, esto en relación a la detención de Carlos Ahumada en Argentina.

"Yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie (...) Nada de rencores, nada de venganza. Es un asunto de la Fiscalía General de la República, hoy hablé de eso en la reunión de seguridad pidiendo con todo respeto a las instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva", aseguró.

Ahumada Kurtz fue arrestado el viernes, según confirmó la Fiscalía General de la República. Esto ocurrió en razón de la ficha roja solicitada por Interpol México por defraudación fiscal. El empresario es señalado de probablemente cometer este delito en contra de la Hacienda Pública nacional, por la cantidad de un millón 472 mil 236 pesos.

No obstante, el empresario quedó en libertad el domingo, lo cual fue confirmado por el propio Ahumada y su hija Ana Lucía. De acuerdo con versiones periodísticas, esto fue ordenado por un juez de Argentina, quien consideró sin materia la detención del empresario quien, en México, era dueño de la empresa Grupo Quartz.

"Quiero dejar de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, lo acabo de mencionar, todos los que nos hicieron daño deben ser tratados con respeto y, sobre todo, no deben utilizarse a las instituciones para afectar a nadie. No tiene por qué haber parcialidad, represalias.

"Digo esto por lo que sucedió con relación al señor Ahumada, él mismo confesó en su momento y es de dominio público (...) que se reunió con (Carlos) Salinas, con Diego Fernández de Cevallos, para perjudicarme", indicó.

El empresario Ahumada Kutz es el principal artífice en 2004 de los llamados video-escándalos en los que se exhibieron presuntos actos de corrupción de colaboradores cercanos de López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En los videos que se difundieron ampliamente se vio a René Bejarano, esposo de la actual diputada federal Dolores Padierna, recibir fajos de billetes de manos de Carlos Agustín Ahumada Kurtz, y en cuyas imágenes se ve que se lleva hasta las ligas con las que estaban amarrados los fajos de dinero.