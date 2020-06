No tengo nada que ver con protestas en Jalisco, ni el propósito de afectar a autoridades locales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este viernes los señalamientos hechos por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, por las manifestaciones que se vivieron en Guadalajara en protesta por la muerte de Giovanni López.

"Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas. No soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales (...) No tengo nada que ver con lo que sucedió en Jalisco. Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer. El que acusa, tiene que probar", comentó desde Villahermosa, Tabasco.

En un video publicado en sus redes sociales, Alfaro señaló al presidente y "a su gente" por los brotes de violencia que se vivieron el jueves en Guadalajara.

"Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo", aseveró.

El gobernado de Jalisco puntualizó que hubo infiltrados en las protestas que generaron violencia, y que las personas que atacaron el Palacio de Gobierno, incendiaron patrullas e incluso prendieron fuego a un policía buscaban provocar al Gobierno estatal y no lo lograron.

“Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco, hay intereses, muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco", declaró.

Sobre si la Secretaría de Gobernación iniciará investigaciones por el uso de la fuerza de la policía en las manifestaciones, López Obrador remarcó que estas no serían iniciadas desde el Gobierno federal.

"No vamos a dar motivo a que se esté especulando que nosotros tenemos interés en perjudicar al Gobierno de Jalisco", sostuvo.

Con información de M. Albert Hernández