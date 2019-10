No tengo información de si el hijo de ‘El Chapo’ fue liberado: gobernador de Sinaloa

Quirino Ordaz, gobernador del estado de Sinaloa, indicó este jueves que no cuenta con información de si el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán López, fue liberado tras un operativo en conjunto entre la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Culiacán.

"Yo no tengo información, no me han comunicado esos datos. Por eso mañana va a ser muy importante la conferencia de prensa que se dé, donde se informe quién estuvo detenido", indicó en entrevista con Ana María Salazar y Javier Risco para La Nota Dura.

"Yo no estoy enterado si hubo detenidos porque el operativo lo hizo el Ejército y tú sabes que las autoridades federales reservan mucho esa información", agregó.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena dejaron en libertad al hijo del 'Chapo', Ovidio Guzmán López, luego de haberlo ubicado en una vivienda en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con Reuters.

La tarde de este jueves, elementos de ambos cuerpos de seguridad realizaban un patrullaje de rutina cuando fueron agredidos desde una vivienda en un fraccionamiento en Tres Ríos, Culiacán.

La patrulla, integrada por 30 elementos, repelió la agresión y tomó el control de la vivienda, donde localizaron a cuatro personas, entre ellas a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, detalló esta noche Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Esta tarde se registró una serie coordinada de balaceras, narcobloqueos, incendio de vehículos, y una fuga masiva de un penal, lo que provocó "gran psicosis" entre la población, señaló el gobernador.