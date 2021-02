No tenemos que 'romper el pacto' porque respetamos a las mujeres: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que la propuesta de 'Romper el pacto' no aplica para su Gobierno.

"¿Qué tenemos nosotros que ver con eso (Romper el pacto) si nosotros somos respetuosos de las mujeres y todos los seres humanos", dijo desde Palacio Nacional.

Mujeres de todas las edades y ocupaciones, entre ellas, actrices, escritoras y feministas, pidieron al presidente romper el pacto, esto ante la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

Con 'selfies' portando un cartel con la leyenda 'Presidente, rompa el pacto', pidieron este mes al presidente que impida al senador con licencia continuar como abanderado de Morena, esto por las acusaciones por violencia sexual en contra de Salgado Macedonio.

Con los hashtags #UnVioladorNoSeráGobernador, #PresidenteRompaElPacto y #NingúnAgresorEnElPoder, las mujeres pidieron a López Obrador frenar el pacto patriarcal.

Al respecto, el mandatario aseguró que desconocía el significado de la frase.

"Ahora con la simulación del feminismo empiezo a escuchar 'Rompe el pacto'. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa (la escritora Beatriz Gutiérrez Müller) me dijo. Le digo: 'oye, ¿qué es esto de Rompe el pacto?' Y ya me dijo: 'Rompe el pacto patriarcal o sea deja de estar apoyando a los hombres'", explicó.

El mandatario aseguró que sí rompió otros pactos, como el llamado 'Pacto por México', un acuerdo negociado entre el PRI, PAN y PRD durante el Gobierno del exmandatario Enrique Peña Nieto, y el pacto del silencio "que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa".

