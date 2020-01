No tenemos nada que esconder en cifras de desaparecidos en México: titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México no tiene nada que esconder en las cifras que informó este lunes, opinó Karla Quintana Osuna, titular de dicha dependencia.

"No tenemos nada que esconder. Tenemos una carga masiva de información que ha sido revisada por la propia Comisión Nacional de Búsqueda. Hemos utilizado lo que se conoce como layout, tenemos diversas vías para recibir la información y de validarla internamente", indicó la funcionaria en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Esto, luego de que la organización Data Cívica criticara, a través de su cuenta de Twitter, que no se dio a conocer la metodología utilizada para informar sobre el número de desaparecidos en México.

"En Data Cívica pensamos que cifras sin metodología y datos que no puedan ser escrutinados por la sociedad civil, no solo no ayudan sino que entorpecen y complican los esfuerzos por entender la magnitud del problema de desaparición en el país", indicó que ONG.

Sin embargo, Quintana Osuna indicó que la metodología se dará a conocer en las próximas semanas y se hará pública.

"Ha habido un trabajo muy importante y muy fuerte por parte del equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda para revisar la información que se tiene y las fiscalías se encuentran validando y corrigiendo la información", detalló Quintana Osuna.

Este lunes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas informó que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se registraron 9 mil 164 denuncias por desaparición en México, de las cuales 3 mil 980 (43 por ciento) fueron localizadas.

Al dar a conocer las cifras actualizadas de desaparecidos, Encinas Rodríguez señaló que de ese total, 5 mil 184, el 57 por ciento de los casos registrados, permanecen en calidad de desaparecidos.

Dicha cifra es sólo de los últimos 13 meses, pues, de acuerdo con cifras que abarcan de los años 60 al 31 de diciembre de 2019, 147 mil 33 personas fueron reportadas como desaparecidas en todo el país: de ellas, 85 mil 396, es decir, 58 por ciento, han sido localizadas y 61 mil 637 (42 por ciento), siguen desaparecidas o no localizadas.