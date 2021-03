No soy líder de ninguna mafia y nadie me dice 'El Tiburón': Florian Tudor

Florian Tudor, el ciudadano rumano que ha sido señalado por presuntamente liderar un grupo delictivo en México, negó este viernes los señalamientos en su contra.

"No soy líder de ninguna mafia. No me dicen 'El Tiburón'; ese apodo me lo inventaron por hacer una fantasía (...) Soy inocente", aseguró en entrevista para Grupo Fórmula.

Destacó que tiene pruebas de que no es culpable y destacó que le inventaron una carpeta de investigación por lavado de dinero

"Soy víctima de abuso de autoridad, de robo, de cohecho, de tortura, fui torturado en un cateo tanto yo como quienes estaban...", precisó.

Sobre la reunión que sostuvo con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Tudor contó que fue para presentarle pruebas sobre su caso y en contra de funcionarios de todos los niveles de gobierno.

En junio de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab publicaron una investigación sobre un grupo criminal proveniente de Rumania que ha saqueado millones de dólares mediante cajeros automáticos alterados, todos colocados en destinos turísticos mexicanos como Cancún, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Con estos cajeros turísticos, reveló la investigación conjunta, fueron clonadas las tarjetas de turistas para robarles dinero.

La estafa se extendió hasta mediados de 2019, por lo que el monto de lo robado a través de dichos cajeros podría sumar hasta mil 200 millones de dólares, indicó la investigación.

Este reportaje apuntó también que autoridades estadounidenses, rumanas y mexicanas identificaron a Tudor como presunto líder de la banda criminal, acusaciones que él ha negado.

