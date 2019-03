No soy de Graco ni de Cuauhtémoc, sostiene fiscal de Morelos

CUERNAVACA.- Al rendir su informe anual ante el Congreso de Morelos, el fiscal Uriel Carmona Gándara se desmarcó de quien en su momento lo designó al frente de la Fiscalía General del Estado, el exgobernador Graco Ramírez, pero también aseguró que se deslindó del actual mandatario, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“De una vez les digo a esta autoridad institucional, yo no soy de Graco, yo no soy de Cuauhtémoc, yo soy el titular de un órgano institucional autónoma, a mí lo que me rige es la ley que tengo que seguir, me deslindo de manera expresa de cualquier relación, influencia sobre mi persona del exgobernador Graco Ramírez, totalmente”, expresó el fiscal.

Ello ante los constantes señalamientos de los legisladores de “proteger a Graco”, ante las denuncias que existen en contra del perredista, exfuncionarios y diputados de la legislatura anterior.

Durante su informe de labores, calificó como extraño que sólo ocho de las 38 denuncias interpuestas por el Gobierno de Morelos contra Graco Ramírez y exdiputados se hayan judicializado, por lo que exhortó al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, a mostrar avances.

“Lo vamos a presionar, señor diputado (Alfonso) Duque, porque aunque no soy su jefe sí tengo la autoridad moral para exigírselo. De hecho mañana dos (diputadas) comparecerán ante el juez, este viernes en los juzgados de Atlacholoaya”, añadió.

Uriel Carmona Gándara fue designado en 2018 como titular de la Fiscalía General del Estado por los diputados de la LIII legislatura morelense, después de que el entonces gobernador Graco Ramírez presentó la terna en la que se incluía a su sobrino Javier Pérez Durón.

En este contexto, los diputados le hicieron reclamos por la falta de avances en la investigación de feminicidios, la escalada de violencia, la falta de resultados en la detención de homicidas y la desaparición de personas.

El fiscal, quien llegó acompañado de más de 100 trabajadores de la dependencia que vitoreaban su respaldo, insistió en la petición de que el presupuesto solicitado de 70 millones de pesos mensuales se ministre por parte de la Secretaría de Hacienda, a cargo del Alejandro Villarreal Gasca, para que existan mejores condiciones laborales para el personal.

“Se han elaborado, más de 23 mil 565 dictámenes de peritajes, con tan sólo 184 peritos y se han hecho más de 10 mil 565 órdenes de investigación con únicamente 293 policías de investigación criminal”, ejemplificó Carmona Gándara.

Los diputados insistieron en impulsar la capacitación de los agentes del Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación debidamente, y evitar que los delincuentes salgan libres.