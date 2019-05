No somos 'el Gobierno del DIF', dice AMLO sobre supuestos casos de nepotismo

No puede haber nepotismo en el Gobierno federal, subrayó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre unos supuestos casos relacionados con ese tema en la Secretaría de Bienestar en algunos estados.

"Sí es así como lo dices, en automático se cancelan esos cargos. No puede haber nepotismo; no es el Gobierno del DIF, no es el Gobierno de la familia, nada de nepotismo", afirmó.

En la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, María Luisa Albores, encargada de la dependencia, fue cuestionada sobre presuntos casos de nepotismo en las delegaciones de Bienestar en Chihuahua.

En ellas, los encargados tendrían a varios miembros de su familia integrados a las oficinas. Albores señaló desconocer los reportes.

Al respecto, el mandatario dijo que de ser ciertas las acusaciones, las personas señaladas serán cesadas de inmediato.