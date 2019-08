No seré alguien que permita excesos: Barbosa sobre linchamientos en Puebla

PUEBLA.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, visitó los municipios de Tepexco y Cohuecan donde el miércoles pasado fueron linchadas siete personas. Ahí, el mandatario sostuvo que no se permitirán excesos en la entidad.

"Sin miedo y sin odio, así quiero que vivamos en Puebla, que pensemos que a lo único que debemos de temer es a la ley, pero temor institucional, no el temor de que se aplique", expresó el mandatario.

A días de la tragedia, por la cual aún no hay detenidos, el jefe del Ejecutivo estatal sentenció a los habitantes de las comunidades que "no seré nunca el instrumento de ninguna infamia desde el poder del Estado, pero tampoco seré alguien que permita los excesos. No pueden repetirse, en ningún lugar de Puebla, hechos como los sucedidos en Tepexco y Cohuecan".

Agregó que la autoridad garantizará que la ley sea justa, equitativa y que cada quien tenga lo que le corresponde. Para ello, dijo, la gente debe confiar y no hacer justicia por propia mano.

"Necesitamos vivir en concordia y libertad. Hay que tener fe en el derecho y la justicia. No puede haber derecho sin la justicia como destino. Hay que tener fe en la paz, como sustituto bondadoso de la justicia. Pero también tener fe en la libertad, sin libertad no hay derecho, ni justicia, ni paz. Yo les garantizo todas las libertades”, dijo.

Sostuvo que lo primero que se plantea es que desde el Gobierno estatal se fortalezca al gobierno de ambos municipios para que tenga una mayor capacidad de respuesta ante el crimen.

En ese sentido, firmó dos convenios con las presidentas municipales de Tepexco y Cohuecan, Aniceta Peña Guzmán y Filogonia Adorno Aragón, respectivamente ; uno en materia de seguridad pública y otro para la preservación del Estado de derecho.

“Reforzaremos la seguridad pública para que sea eficiente, eficaz y que proteja a las y los ciudadanos”, apuntó.

El mandatario agregó que la pobreza es un factor presente en la entidad, que también padece de un campo abandonado, por lo que reiteró su compromiso con el desarrollo regional a través de un plan que divide a la entidad en 22 regiones.

Cohuecan y Tepexco se observan en tranquilidad. Los pobladores realizan su vida cotidiana y poco quieren hablar del linchamiento de esta misma semana. Sin embargo, algunos habitantes han expresado que "hicieron lo correcto" al mandar una señal al crimen de que no permitirán más delitos.

Teoboldo Pérez Fuentes, padre de Armando Pérez Contreras, el agricultor que intentaron secuestrar y por el que reaccionó la población, agradeció públicamente a sus vecinos por evitar que su hijo fuera víctima del crimen.

"Agradezco la oportunidad que me dan para manifestarme de esta forma, para agradecer a todas las personas y a Dios que nos hizo ese milagro, porque yo así lo siento, fueron escasos 40 minutos cuando ya estaba con nosotros", expresó.

Pérez Fuente confió en que con apoyo de los gobiernos estatal y municipal se recuperarán la seguridad y la paz, incluso pidió que Dios “ilumine” para que sean “primero los pobres”.