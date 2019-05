No me digan que está muy difícil, que 'ya me voy': AMLO tras renuncia de Germán Martínez

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aconsejó este miércoles a los funcionarios públicos de su Gobierno ser perseverantes y no rendirse cuando se trata de hacer justicia y generar bienestar para el pueblo, pese a las adversidades y disposiciones legales de las dependencias, tras la renuncia de Germán Martínez al IMSS.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario mencionó a Benito Juárez y señaló que sin la resistencia del ‘Benemérito de las Américas’ la República no se habría restaurado, lo que debería servir de ejemplo a los funcionarios actuales.

“Que sirva eso, que a la primera no me van a decir ‘está muy difícil, qué barbaridad’, ‘así no podemos’, ‘ya me voy’”, dijo el presidente.

Exhortó a los funcionarios públicos de su administración a ser perseverantes y no rendirse, incluso ante las disposiciones legales de alguna secretaría, incluso Hacienda.

“Cuando uno está de servidor público y está de por medio la atención a la gente, la justicia, uno lucha, y hace valer, lucha con convicción”, declaró.

“No rendirse, hay que ser tercos en las causas que uno defiende, cuando se tiene una profunda convicción, cuando se tiene amor al pueblo. Qué, ¿me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una secretaría? No, aunque se trate de Hacienda”, agregó.

Obrador no mencionó a Martínez Cázares y dijo que no buscaba generar polémica o responder a la renuncia del exdirector del IMSS. "No voy a cucar a nadie", dijo.

Mencionó, como ejemplo, que pese a que en 2006 le robaron una elección presidencial, él fue perseverante.

“Imagínense, nos robaron la elección de 2006, y no solo eso, sino la campaña de desprestigio”, dijo. “Luego de que nos robaron, desataron una campaña de desprestigio y aguantamos todo”, añadió.

Niega retención de Hacienda

El mandatario dijo que no existe retención de recursos de Hacienda al IMSS y señaló que se van a revisar las cuentas para aclarar la situación.

“No hay retención. Hay que aclararlo, se están transfiriendo los fondos”, indicó.

“Son fondos que maneja el Seguro Social. Entonces es cosa de revisar lo de las cuentas, estamos procurando que no nos falten las medicinas aún con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos. Voy a pedir la información y vamos a aclararlo”, agregó.