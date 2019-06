'No sé qué quieren que les diga': Sergio Mayer sobre concierto de la Luz del Mundo en Bellas Artes

“No sé qué quieren que les diga”. Esa fue la respuesta que dio el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, al ser cuestionado por El Financiero sobre el concierto realizado el pasado 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes para el líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, detenido el lunes.

Naasón Joaquín García fue aprehendido en California por los presuntos delitos de pornografía infantil y violación de una menor.

“Siguen con lo mismo. ¿No se cansan?”, dijo el legislador de Morena luego de que se le pidieran explicaciones sobre la fotografía que se tomó con el líder cristiano en el máximo recinto cultural del país, y que luego subió a su cuenta de Instagram.

Según Mayer, lo que sucedió esa noche no fue un homenaje a Naasón Joaquín, sino “un evento cultural completamente laico” al cual asistió él en calidad de invitado.

“Lo que haya pasado adentro (de Bellas Artes) y lo que haya pasado afuera (la detención) no tiene nada que ver, (son hechos que) no están ligados”, dijo en los Estudios Churubusco durante la presentación del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2018 del IMCINE.

El concierto 'El guardián del espejo' ha generado gran polémica porque nunca antes se había utilizado el Palacio de Bellas Artes para organizar un evento que estuviese ligado a una organización religiosa.

Y aunque la secretaria federal de Cultura, Alejandra Frausto, ha negado en varias ocasiones que se trató de un homenaje y que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) jamás lo autorizó, la realidad es que en la propaganda de ese evento apareció el rostro de Naasón Joaquín García. Además, esa noche se congregaron miles de seguidores de La Luz del Mundo a las afueras de Bellas Artes para presenciar el concierto a través de una pantalla gigante. Así consta en fotos que fueron difundidas en redes sociales.

"Dentro del recinto no hubo un homenaje. Lo que estuvo afuera en la publicidad, lo que ellos pretendían, puede ser posible, puede ser que ellos querían hacer un homenaje", comentó Mayer.

Durante una conferencia celebrada el martes en Palacio Nacional, Frausto precisó que fue el senador del PVEM, Rogelio Zamora Guzmán, quien solicitó un espacio en Bellas Artes para una “representación cultural artística y musical", no para un evento religioso.

Sin embargo, tras el escándalo que se desató por la presencia del líder religioso y sus feligreses esa noche, la funcionaria admitió en su cuenta de Twitter que los protocolos del INBAL serán sometidos a revisión “para que sean más estrictos”.

Reitero que @palaciooficial NEGÓ el uso de sus instalaciones para un homenaje o evento religioso. Actuamos conforme a protocolos que están en revisión para que sean más estrictos y estamos procediendo conforme a la ley por el mal uso de la imagen y el nombre de el @PalacioOficial — Alejandra Frausto (@alefrausto) 5 de junio de 2019

La Secretaría de Cultura tiene en el Palacio de Bellas Artes uno de los recintos más importantes de su expresión artística y vigilará de manera más estricta su uso. — Alejandra Frausto (@alefrausto) 5 de junio de 2019

Además de Mayer, al concierto asistieron políticos como los senadores por Morena, Martí Batres, Félix Salgado Macedonio y Julio Ramón Menchaca Salazar; los perredistas Omar Obed Maceda Luna y Juan Manuel Fócil Pérez, así como el senador panista Roberto Moya Clemente y Gabriela Benavides Cobos, del PVEM.

"Eso es una cosa (el concierto en Bellas Artes), que lo hayan detenido ahorita es otra. Y si es culpable de alguno de los delitos que se le imputan, que pague las consecuencias, ya sea en México o en Estados Unidos. Yo no tengo nada que ver con el movimiento religioso, lo conocí ese día", dijo Mayer.

"Es más, desconocía que existía un movimiento religioso tan grande en México. Y me extrañó salir al balcón y ver siete mil personas afuera. Por eso transmití, como transmito todos los eventos a los que voy. Pero no descalifiquemos ni criminalicemos a toda una comunidad por un hecho que todavía no se comprueba", dijo Mayer.

El presidente del Sindicato Nacional de Grupos Artísticos del INBAL, Francisco Chavero, denunció el pasado 17 de mayo que se trató de un “evento con visos de claro proselitismo religioso, tramposamente disfrazado de ópera, a la cual asistieron funcionarios del propio Instituto Nacional de Bellas Artes, así como distintos actores políticos, como el senador Martí Batres y el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la LXIV Legislatura del H, Congreso de la Unión”.