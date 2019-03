No se puede permitir que por decreto te señalen como corrupto: Narro

Ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el exsecretario de Salud José Narro fue omiso en la corrupción en la compra de medicamentos, el exsecretario de Salud aseveró que espera que le precisen cuál fue su presunta falta, porque dijo que no permitirá que, siendo honesto, por decreto lo señalen como corrupto.

“Un omiso es el que sabiendo que tiene que hacer algo no lo hace, yo lo que espero es que me digan dónde está la omisión o el problema, porque lo que no se puede permitir, yo no lo voy a permitir, es que se te señale y simplemente por decreto o como por decreto, aunque seas gente honesta, por decreto seas gente corrupta, pues no, estoy convencido que te tienen que decir aquí está la demostración”, manifestó.

En entrevista por EF y Por Adela, apuntó que existen decenas de formas de comprar medicamentos en el sector público, las cuales explicó directamente al equipo de transición e, incluso, a algunas se dieron continuidad a petición del propio equipo del presidente, en el caso del IMSS.

Comentó que en el periodo en el que estuvo al frente de la dependencia federal, durante dos años y ocho meses, identificó irregularidades por mil 200 millones de pesos, por lo que presento hasta 70 denuncias penales, asunto sobre el que en su momento informó al Congreso de la Unión, a los órganos de control y a las demás instancias como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de que también notificó al nuevo gobierno sobre los procesos de compra de medicamentos.

“Yo puse en conocimiento al equipo de transición del proceso de compra consolidada y de los otros mecanismos que existían, entonces yo estoy con la conciencia tranquila y lo único que francamente sí me inquieta y molesta es que se diga que por lo menos fui omiso, yo estoy en toda la disposición, disposición total de aclarar cualquier situación”, puntualizó.

Narro comentó que en su momento sí hubo problemas en el presupuesto, pero subrayó que a la nueva administración le dejaron finanzas sanas.

Respecto a sus aspiraciones para dirigir al PRI, el exrector de la UNAM resaltó que quiere ser presidente de un partido histórico, el cual está marcado por claroscuros y, consideró, importantes momentos de luminosidad.

Como doctor, diagnosticó al instituto político al cual aseguró que se siente orgulloso de pertenecer, aunque reconoció que también le apena que tiene algunos compañeros que purgan sentencia o están prófugos de la justicia: “El partido está enfermo, requiere de un tratamiento, el partido tiene cura”.

Sobre todo, subrayó, el PRI tiene mucha vida y a pesar de que reconoció que el del año pasado fue un gran tropezón electoral, recordó que no ha sido el primero. Refirió que desde 1988 tuvieron importantes fracasos o momentos críticos como el de 1994, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, así como cuando en el 2000 “se nos condenó a muerte”.

Por ello, pese a que admitió que la “marca” PRI está muy lastimada, dijo que tiene “la convicción de que se puede y yo sé que yo puedo ayudar. ¿Depende de una persona? No, ojalá yo pudiera ayudar, es un problema complejo, depende de los priistas, porque tenemos que cambiar”.