No se legislará a espaldas de maestros, aseguran diputados de Morena a la CNTE

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió este jueves a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permitir el acceso de los legisladores a la sede del recinto legislativo, el cual bloquearon horas antes.

La restricción del acceso se extiende por las calles aledañas a San Lázaro.

"A pesar de que hoy vence el plazo para aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa, reitero que no hemos terminado el trabajo ni los consensos para dictaminar. No hay razón para el bloqueo a la Cámara de Diputados , no vamos a legislar a espaldas del magisterio. ¡Diálogo sí!", garantizó Delgado.

El diputado informó que se reunirá con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y con la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, para tomar una decisión sobre el bloqueo del Palacio Legislativo.

Más temprano, el vocero de la sección 22 de la CNTE, Wilbert Santiago, explicó los motivos del bloqueo.

"Los compañeros se están trasladando a cada una de las puertas; no vamos a permitir el acceso de nadie. Queremos que se generen condiciones para la revisión del documento, que es importante ya que es el que van a revisar y aprobar en la legislatura", señaló en entrevista para Grupo Fórmula.