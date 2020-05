Hace más de un mes que no saludo de mano a AMLO, asegura Sheffield

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró este lunes que no ha tenido contacto cercano con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo me vi con el señor presidente y el gabinete de seguridad ampliado el lunes 27 de abril. Tengo mucho más de un mes que no saludo al presidente de mano y que no me acerco al presidente a menos de un metro y medio. El contacto (de AMLO) con un servidor ha sido muy poco”, aclaró en entrevista con El Financiero.

Sheffield agregó que tampoco ha tenido contacto con Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien también dio positivo a la enfermedad.

“La otra persona que se enfermó, la secretaria de la Función Pública, yo ni la he visto. Hablé con ella por teléfono y por teléfono no se pega (el coronavirus)”, mencionó.

El sábado pasado, el funcionario informó a través de su cuenta de Twitter que resultó positivo de coronavirus.

“Al primero que le hablé el sábado (después de saber del resultado) fue al señor presidente, que es mi jefe inmediato superior. Él me dijo que publicara esto en mis redes, para que se conociera, y que hablara con el doctor López-Gatell, cosa que también hice”, dijo.

Sheffield expuso que la Profeco continúa en labores con 400 elementos, los cuales atienden las denuncias recibidas por esta procuraduría.

El servidor público manifestó además que en distintos estados del país, el agua se vende a costos elevados que no están justificados.

"Pasados de rosca son los piperos de la Ciudad de México, de Monterrey y de Chihuahua capital. En esas demarcaciones hay piperos que aumentaron cada semana el precio del agua", informó

Además, detalló que, según la institución que preside, el 95 por ciento de los padres de familia ya llegaron a un acuerdo con colegios privados en torno al pago de colegiaturas.