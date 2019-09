No reviviremos 'moches' con alcaldes y gobernadores, asegura Mario Delgado

A pesar de los amagos y reclamos, el coordinador del Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aclaró este lunes que en la discusión del Paquete Económico 2020 “no se va a permitir que se reviva el Ramo 23, como lo adelantó un partido de oposición, ya que 'los moches' quedaron erradicados para siempre”.

El Ramo 23, llamado 'Provisiones Salariales y Económicas', se destina a la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno federal que no se prevén en otros ramos administrativos o generales, principalmente para las entidades federativas.

Luego de las afirmaciones de dirigentes nacionales y legisladores del PRI y el PRD, Delgado sostuvo que “ningún dirigente lo va a lograr, se va a equivocar una vez más porque nunca más vamos a permitir una Cámara de Diputados entre azul y buenos moches, eso se acabó”.

Mario Delgado lamentó que “solamente los otros partidos no se acostumbran a vivir sin moche”.

Durante su participación en el primer informe de los diputados federales de Morena por Sinaloa, comentó que, aunque pocos lo creían, su bancada logró terminar con esa “práctica tan vergonzante, esa corrupción institucionalizada”.

Explicó que en la Cámara de Diputados, durante la discusión del Presupuesto, “había comidas, ferias, iba de todo, presidentes municipales, desfilaban por allá gobernadores por los famosos 'moches'; erradicamos los 'moches'”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados destacó que a diferencia del pasado, en la Cámara de Diputados el grupo parlamentario de Morena es diferente, “no somos como ellos, para tener autoridad política, primero hay que tener autoridad moral, respetamos la ley porque somos diferentes”.

Delgado refirió que el Paquete Económico 2020 es complejo y difícil, porque las anteriores administraciones dejaron una economía en malas condiciones, muchas deudas ocultas, simulación en las cifras, pronósticos que no se cumplían y un gran sobre endeudamiento, lo cual, reiteró, fue un abuso de la deuda pública.

“Nos dejaron prácticamente destruido a Pemex, y por supuesto, una corrupción en todo el Gobierno”, hizo hincapié.

Ante esto, el diputado destacó que en este nuevo presupuesto no habrá más deudas, no habrá más impuestos, no se van a incrementar en términos reales los precios de los energéticos, va a seguir a la baja la inflación, va a haber estabilidad de precios, se va a mantener el equilibrio en las finanzas públicas y se va a seguir incrementando el salario por encima de la inflación.