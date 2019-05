No recibí amenazas previas, dice la senadora Citlalli Hernández tras 'libro-bomba'

La senadora Citlalli Hernández Mora dijo este jueves que no había recibido amenazas previas a lo que fue un 'limbro-bomba' que le explotó un día antes en su oficina en el Senado.

"Yo no tenía ninguna amenaza previa, lo único que he tenido es confrontaciones con grupos de derecha y religiosos, y pues en redes sociales de repente hay una serie de adjetivaciones de personas, pero no pasa de ahí, no hay ninguna amenaza", dijo la senadora en entrevista telefónica con Javier Risco para La Nota Dura.

Hernández Mora recibió el paquete este miércoles en su oficina al interior del Senado de la República y este explotó al momento de ser abierto.

El 'libro-bomba' generó un flamazo, pero la legisladora alcanzó a alejarlo, sin que le causara heridas mayores.

La senadora por Morena dijo encontrarse bien y que fue dada de alta la tarde de este jueves, luego de una revisión médica para descartar cualquier tipo de sustancia tóxica que pudiera tener el explosivo.

"Fui dada de alta alrededor de las seis, siete de la tarde (de este jueves), mañana (viernes) estamos valorando dar una conferencia de prensa", detalló.

La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la investigación sobre lo ocurrido a la senadora ya está en manos de la Fiscalía.

"Ya se está haciendo la investigación, está a cargo de la Fiscalía General, y se va a llegar a tener todo el conocimiento de lo que sucede. Hago un llamado a todos para que se evite la violencia. En nuestro movimiento, en la oposición, siempre se desenvolvió con el principio de la no violencia, siempre hemos apostado por la vía pacífica", indicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta y líder del grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, informó que hizo una solicitud a la Fiscalía para tomar cartas sobre el asunto y deslindar responsabilidades.

La senadora impulsa en la Cámara alta varios temas que van desde el derecho a la interrupción legal del embarazo, los derechos de la comunidad LGBTI y de las mujeres a vivir libres de violencia, entre otros.