No quieren que hagamos Santa Lucía y hasta usan drones para ver si lo estamos construyendo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que los 'inconformes' con la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía utilizan drones para ver si la obra se esta llevando a cabo.

En las últimas dos semanas, se han otorgado amparos -por impacto ambiental, seguridad aérea y afectación a zona arqueológica- contra la continuación de las obras en Santa Lucía, por lo que su construcción quedó detenida desde entonces.

"Quedaron molestos (los que realizaban el proyecto del NAIM en Texcoco); ahora no quieren que hagamos el aeropuerto de Santa Lucía y usan hasta drones para ver si se está construyendo (...). Quieren pararlo con amparos; son personas vinculadas a quienes no nos ven con buenos ojos", comentó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El primero de los amparos que ha frenado las obras en Santa Lucía fue concedido por un juez federal el pasado 7 de junio.

Según la Coparmex, este amparo obliga a las autoridades relacionadas con el desarrollo de la obra a abstenerse de continuar con las labores hasta que tomen medidas en materia de medio ambiente.

López Obrador aseguró que se seguirá manifestando en el asunto de la construcción de Santa Lucía, luego de la declaración que hizo la Barra Mexicana de Abogados sobre que considera "inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiba la cuestión en el ejercicio del derecho de defensa de las personas".

"Ahora que señalé que había una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto militar de la CDMX (Santa Lucía), salió una asociación de abogados a decir que no se podía hablar del asunto. Hago mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar", expresó el presidente de México.