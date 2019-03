López Obrador manda mensaje a la CNTE: No queremos ni venta ni tráfico de plazas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que su Gobierno está dispuesto a escuchar a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y quitar párrafos de la reforma que “den pretexto” a los conservadores para decir que “somos iguales”, pero advirtió que no se aceptará venta ni tráfico de plazas docentes.

“Hay grupos que son muy conservadores con apariencia de radicales y lo que quieren es hacer sentir, proyectar la idea de que somos iguales. No. No somos iguales, no somos simuladores", indicó sobre las acusaciones que señalan que esta reforma es igual a la impulsada por la pasada administración.

Además, el mandatario aseguró que no habrá evaluaciones punitivas pues "no es el propósito afectar los derechos laborales del magisterio. Se cancela por completo la reforma educativa. No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina. Eso no, corrupción no se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas de izquierda o de derecha”.

López Obrador advirtió que está dispuesto a cambiar el dictamen, aunque esté en discusión legislativa.

“En todo aquello que pueda significar que se mantengan disposiciones que afecten a los maestros, he dado instrucción de que se quite todo, porque no le voy a dar gusto a los conservadores de decir que somos iguales", indicó.

Agregó que instruirá a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, para que informe a las organizaciones magisteriales sobre la iniciativa pues, resaltó, ya se hizo lo más importante: rechazar la "mal llamada reforma educativa".

"La instrucción que tiene el secretario de Educación es que escuche a todos los grupos, que les explique que no habrán evaluaciones punitivas, no es el propósito afectar los derechos laborales del magisterio", dijo.

Las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el miércoles el dictamen de reforma educativa, con cambios a lo planteado por el Ejecutivo.

El documento –aprobado en las comisiones con 48 votos a favor, tres en contra (de diputados de Morena miembros de la CNTE) y nueve abstenciones– se turnó al Pleno para su discusión, donde se esperan propuestas de ajustes y modificaciones en lo particular.

Entre los puntos centrales del dictamen aprobado, destacan que para ingresar al sistema docente, se mantiene la selección de maestros con base en conocimientos, y continúa centralizado el pago de nóminas en la Federación.

La CNTE manifestó su rechazo al calificar la iniciativa de “reforma de la simulación” y “cambios de maquillaje”.

Con lujo de violencia, entre zafarranchos y conatos de bronca en los accesos del Palacio Legislativo, cerca de 100 profesores “ordenaron”, desde fuera, al personal de resguardo y seguridad del interior del edificio que desalojaran de inmediato la sede legislativa, porque cerrarían “hasta el sábado”, y “quien se quede permanecerá encerrado”.

Ante estos hechos, la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados programada para este jueves fue suspendida.

*Con información de Víctor Chávez