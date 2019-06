'No queremos que atravieses México si tu objetivo es llegar a otro país': Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el problema con Estados Unidos es porque el flujo migratorio que atraviesa México, "no de mexicanos, de centroamericanos", creció tres veces en menos de un año.

Ante ello, el canciller dijo que ya se dialoga con los centroamericanos y se les está diciendo “no queremos que atravieses nuestro territorio si el objetivo es llegar a otro país”.

Entrevistado en Veracruz, en el marco de la conmemoración de los 80 años del exilio español, Ebrard señaló que lo que el Gobierno mexicano decidió hacer “es empezar un proceso en donde te tienes que registrar, tienes que decir a qué vienes y por qué vienes. Y, si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir 'no queremos que atravieses nuestro territorio', si vas de paso, si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear un problema a nuestro país”.

Reconoció que, de los migrantes que entran al país, ”la mayor parte no sabemos ni siquiera cómo se llaman”, por lo que el Gobierno de México decidió empezar un proceso para el registro, además de que se hizo un compromiso con los Estados Unidos para invertir en Centroamérica 5.8 billones de dólares y dos billones de dólares en el Sur de México.

Apuntó que el acuerdo con Estados Unidos para recibir a los solicitantes de asilo, “no es que se vayan a esperar en México miles y miles de personas, no, lo que México está proponiendo es que ese flujo no puede o no debe seguir así”.

Dijo que lo que México planteó a Estados Unidos fue “en vez de sólo preocuparte por decirle a la gente que no vaya o enojarte con México, porque pasan por México, pues mejor ponte a invertir en Centroamérica y démosle empleo a la gente, igualmente que en el sur de México”.

Responde a Muñoz ledo

Por otra parte, Ebrard rechazó que la Guardia Nacional vaya a constituirse en un muro para los migrantes como lo declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. “Si pedirle a alguien que se registre para entrar a México es un muro, pues entonces mañana decretemos que en el aeropuerto internacional entre todo mundo”, dijo.

Resaltó que la Guardia Nacional está desplegada en todo el territorio nacional, en un plan que apoyamos todos e incluso se aprobó por el Congreso. “El propio diputado Muñoz Ledo creo votó a favor, entonces no sé por qué está mal que pongamos a la Guardia Nacional en la frontera sur y por qué está bien que la pongamos en la Ciudad de México”.