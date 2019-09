No queremos la guerra ni la declaramos, afirma López Obrador tras emboscada a soldados

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que la política de seguridad del Gobierno federal busca evitar enfrentamientos entre elementos del Ejército y grupos delictivos.

"No queremos que suceda lo que pasaba en años anteriores, que perdían la vida muchos, tanto civiles como militares. Aquí viene un cambio en esa política (de seguridad), nosotros no queremos la guerra, nosotros no declaramos la guerra", contestó cuando fue cuestionado sobre una emboscada a soldados en la sierra de Guerrero.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el jueves que tres elementos perdieron la vida cuando realizaban un operativo para destruir plantíos de enervantes en dicha zona.

Dos de los militares murieron en la zona, mientras que el otro elemento de la Sedena falleció en el hospital al que fue trasladado.

Al respecto, el presidente afirmó que en la presente administración, "han sido pocos los elementos (del Ejército) que han perdido la vida" gracias a este cambio en el combate contra la inseguridad.

"Les puedo decir que evitamos los enfrentamientos, que cada vez hay más trabajo de inteligencia para, entre otras cosas, cuidar al personal militar", agregó.

López Obrador también aprovechó para enviar el pésame a los familiares de los tres soldados asesinados.