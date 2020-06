'No queremos Guelaguetza, queremos a nuestras hermanas': protestan colectivas feministas de Oaxaca

Colectivas feministas de Oaxaca realizan este lunes una protesta virtual para denunciar la violencia contra las mujeres en la entidad.

Colectivas como Mujeres de la sal y Me Too Istmo realizan esta protesta bajo el hashtag #OaxacaEstadoFeminicida, y el lema 'No queremos Guelaguetza, queremos a nuestras hermanas de vuelta'. A la protesta se han sumado agrupaciones de Puebla y Veracruz, así como de la Ciudad de México, entre otros lugares.

A penas comenzaba el 2020 y en enero Oaxaca se posicionó dentro de los 10 estados con más feminicidios; ya para el primer cuatrimestre, las cifras oficiales no concuerdan con los casos encontrados.@FISCALIA_GobOax @Alejandromurat @RVasconcelosM#OaxacaEstadoFeminicida pic.twitter.com/uSHmHCrvJW — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) June 22, 2020

La manifestación virtual ocurre luego de que el 14 de junio fuera encontrado el cuerpo de Fátima, una joven de 18 años, en una fosa clandestina de Tuxtepec, Oaxaca. Fátima había desaparecido el 2 de marzo.

El 18 de junio, familiares, amigas y agrupaciones feministas participaron en una marcha para pedir justicia y el alto a los asesinatos y desapariciones de mujeres en Tuxtepec.

"Se localizó una fosa clandestina con restos humanos en Tuxtepec. De haber actuado de acuerdo a la Ley, ellas estuvieran con nosotras. Fátima es la única confirmada. Seguimos sin saber qué pasó con Itzel y Cassandra", apuntó Me Too Istmo este lunes.

A través de una serie de tuits, Mujeres de la sal explican que cuatro mujeres han desaparecido durante el periodo de aislamiento social a causa de pandemia de COVID-19: se trata de Fátima, Isabel, Itzel y Cassandra.

Las agrupaciones urgen al gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, a implementar políticas públicas que garanticen una vida sin violencia para las mujeres.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 13 mujeres han sido víctimas de feminicidio en lo que va de 2020 en la entidad, de un total de 385 asesinatos contra mujeres en el país.

Oaxaca es uno de los estados con mayor pobreza en el país. Las mujeres enfrentan de manera más severa la precarización. La mayoría vive en el desempleo, y quienes laboran lo hacen con salarios injustos o en empleos informales. Y cuando salen a buscar trabajo, terminan muertas. pic.twitter.com/sffbC7RewN — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) June 22, 2020

Con información de Quadratín*