'No queremos golpes de Estado, el pueblo da y el pueblo quita': AMLO en Guerrero

El presidente, Andres Manuel López Obrador, aseveró este domingo que en su mandato no se permitirá el uso de la fuerza para quitar mandatarios del poder.

“No queremos golpes de Estado. El pueblo da y el pueblo quita, que no se use la fuerza para que se quite a funcionarios de su cargo”, dijo en su visita a la Unidad Deportiva de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.

En su tercera jornada de Diálogo con los Pueblos Indígenas, el titular del Ejecutivo indicó que la Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso se aplicará en 2022, con la intención de evitar cualquier conflicto.

“Por eso, siguiendo con la historia de las relaciones de Política Exterior de México, que ha sido ejemplar, se le dio asilo político a Evo Morales”, detalló.

López Obrador explicó que la revocación se realizará a través de una consulta popular, tal y como lo establece una de las modificaciones a la Constitución, que se le han hecho en menos de un año.

En un encuentro con pueblos originarios en Tlapa de Comonfort, Guerrero, el Ejecutivo enlistó una serie de iniciativas que ha impulsado su administración, en un año, entre las que destacó la revocación del mandato “porque el pueblo pone y el pueblo quita y eso ya está establecido en la Constitución”, refirió ante pobladores de los Tlapaneco, Mixteco, Amuzgo y Náhuatl.

Aseguró que se trata de una “convicción”, pero además, dijo, “para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. No queremos aquí en México golpes de Estado

Una nueva Constitución Mexicana

El titular del Ejecutivo dijo ante las y los representantes de las comunidades Mixteca, Tlapaneca, Amuzco y Náhuatl de la región alta de la montaña de Guerrero, que no era necesaria una nueva Constitución ya que con todas las modificaciones que ha hecho a la Carta Magna, es más que suficiente.

“Una nueva Constitución no, nos vamos a ir despacio porque llevamos prisa y cuando se vengan a dar cuenta y va a haber una nueva Constitución. En Tlapa ya les puedo decir qué hay una nueva Constitución”, dijo López Obrador.

Además de la iniciativa de Revocación se Mandato, menciono que también se aprobó el subir a categoría de grave, el delito de corrupción.

También se realizó la modificación para prohibir la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, así como la reforma electoral y la eliminación de la Reforma Educativa realizada por el presidente anterior.