No pueden destruir el NAIM sin antes definir el de Santa Lucía: PRI

La vicecoordinadora de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Soraya Pérez Munguía, dijo a El Financiero que “es una gran noticia de este conglomerado de empresas, que ha estado metiendo varios juicios de amparo”.

“Lo que busca es que no haya derroches. No puedes tener un proyecto de infraestructura pública sin antes no tener los estudios de viabilidad técnica, financiera, ambiental, de salvamento arqueológico, jurídica, etcétera”.

Todo eso, dijo, “porque lo que está en juego es el dinero de los mexicanos y no puedes usar ni derrochar, que es el argumento de este grupo de conglomerado de empresas, el dinero público en un proyecto que todavía no está sustentado como viable”

“Es una gran noticia que nos devuelve el Estado de Derecho a este país, porque algo que ha sido una constante es que han pasado por encima de la normatividad para el inicio de estos proyectos de infraestructura, como el mismísimo caso del Tren Maya y el mismísimo caso de la refinería de Dos Bocas”, criticó.

Explicó que “este nuevo juicio es para una suspensión provisional, por la falta de estudios en materia de seguridad aérea. Lo relevante de éste último es que el juez está yendo más allá, y está diciendo que no se puede avanzar y que no pueden destruir las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco, hasta en tanto no se determine la situación del de Santa Lucía, lo cual me parece que es bien importante, porque ya querían empezar, y ya tenían hasta licitaciones iniciadas para inundar lo del Lago de Texcoco”.

Indicó también que este grupo de empresas que “ha estado metiendo varios juicios de amparo con respecto a la construcción de Santa Lucía, del cual efectivamente ya hay dos suspensiones definitivas por no tener los estudios de impacto ambiental, y por no tener los estudios de salvamento arqueológico”.

“No se puede iniciar la construcción, hasta en tanto no se tengan estos estudios porque, además es lo que prevé la ley”, remarcó.