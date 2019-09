No puede haber cambio social si no hay equidad de genero: Ebrard

No puede haber un cambio social si no hay equidad de género, aseveró este lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En el evento encabezado por México y Francia -copatrocinado por ONU Mujeres-, “Equidad de Género: De la asociación de Biarritz al foro Beijing + 25 Generación Igualdad”, en el marco de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el canciller subrayó que “la equidad de género es un tema que tiene que ver con todo, la transformación social empieza con la equidad de género, si no lo logramos no podemos avanzar, las sociedades no cambian, la violencia no disminuye, la desigualdad no se reduce”.

De hecho, dijo, el supuesto principal para una sociedad igualitaria y libre es la equidad de género.

Indicó que su presencia en el acto es para que sepan que “las vamos a recibir con los brazos abiertos y con muchas expectativas porque creemos firmemente en el cambio social en México y en todo el mundo”.

“Somos feministas y les esperamos en México con los brazos abiertos”, resaltó ante cientos de mujeres invitadas.