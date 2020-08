No perseguimos a nadie, queremos que se acabe la corrupción y no haya más 'Lozoyas' y 'Garcías Lunas': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que lo que se busca es que se acabe la corrupción en el país y que no existan más casos como los de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad.

"Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupcion, el bandidaje oficial que existía. Que ya no haya 'Lozoyas' y 'García Lunas', para que quede más claro", apuntó en conferencia desde Zacatecas.

Lozoya se encuentra siendo juzgado en México. En julio fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como parte del caso Agro Nitrogenados, así como por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, por el caso Odebrecht.

En tanto, García Luna es juzgado en Estados Unidos por tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Al ser cuestionado sobre su opinión sobre quienes se han deslindado y quienes no han hecho comentarios luego de que se diera a conocer una denuncia de Lozoya en la que se implica a distintos políticos en actos de corrupción, entre ellos al expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador consideró que "quien nada debe, nada teme".

"Yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales y políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien. Entonces 'el que nada debe nada teme', si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada. Y si están siendo difamados, pues que presenten denuncias por daño moral", puntualizó.

El miércoles se filtró la denuncia del exdirectivo de Pemex presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR). En esta, se relata paso a paso cómo se fraguaron presuntamente los pagos en los que menciona a personajes de todos los niveles gubernamentales.

De acuerdo con el documento, Peña Nieto pidió un soborno de seis millones de dólares a Odebrecht para su campaña rumbo a la presidencia.

En tanto, indica también que Luis Videgaray, exsecretario de la administración de Peña Nieto, dio la instrucción de entregarle 6 millones 800 mil pesos al panista y excandidato presidencial Ricardo Anaya.