No negociaremos reformas de AMLO a espaldas de la militancia: Moreno Cárdenas

El nuevo presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aclaró este jueves que su partido “no negociará” reformas del presidente López Obrador “a espaldas de la militancia”, ni firmará “acuerdos oscuros” ni “cheques en blanco” para la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

Rechazó que sea el 'Amlito' y que el PRI se encamine a ser el “partido satélite” del actual Gobierno. “Estamos abiertos a la construcción de mayorías, pero no tenemos ningún acuerdo oscuro con nadie”, precisó.

También, el coordinador parlamentario priista en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, sostuvo que “no habrá servilismo y nunca negociaremos nada a espaldas de nadie”.

“Quienes pensaban que el grupo se arrinconaría o caería en el 'no' sistemático a todo y por todo, se equivocaron. Somos un grupo que construye, que edifica a favor de México, pero también somos un grupo que sabe decirle 'no' al presidente o a otros grupos parlamentarios cuando no tienen la razón”, agregó.

Cuestionados sobre los temores expresados por legisladores de su propio partido, en el sentido de que el PRI pudiera negociar y avalar las leyes de secundarias de la Reforma Educativa en un acuerdo con el Gobierno federal y a espaldas de los propios diputados, ambos líderes del tricolor coincidieron en que con Morena y el gobierno “habrá diálogo y mucha política”.

“No hay ningún 'cheque en blanco', esa puede ser una suposición de los que están. El acudir a un diálogo con el Gobierno, en todos los gobiernos del mundo y todos los partidos políticos modernos del mundo, dialogan con el Gobierno”, argumentó Moreno Cárdenas.

“En los estados donde somos Gobierno, nosotros dialogamos con la oposición. Y ni lo cortés quita lo valiente, ni lo valiente quita lo cortés. Nosotros tendremos diálogo, pero habremos de señalar los errores que se cometen todos los días, acompañados de propuestas claras.

“Yo no sé qué preocupación puedan tener los diputados. Nosotros estamos trabajando fuerte y en equipo. El 'partido satélite' es Morena, porque gira en torno a una sola voluntad. Aquí los legisladores, y habrá de precisarlo en los temas de leyes secundarias, estamos en una posición clara”, insistió.

Por su parte, René Juárez agregó molesto: “Y de una vez, para que quede claro, si algo ha pasado durante este año, es que jamás, ningún diputado, y mucho menos el Coordinador, que es el que tiene la vinculación y el diálogo, ha negociado nada a espaldas del grupo, y nunca he pedido ni un vaso de agua, y no lo voy a hacer”.

Remarcó que “no hay nada oculto”, “hemos dialogado con el Gobierno, vamos a seguir dialogando” y aseguró que sobre las tres leyes reglamentarias de la reforma educativa “hemos hecho una serie de observaciones y precisiones con las que no estamos de acuerdo. Si esas observaciones, precisiones, correcciones que creemos que se tienen que hacer no se observan, actuaremos congruentemente”.

“Así es que, ni en este tema, ni en otros que vendrán, tendrán un cheque en blanco (...) Nosotros no estamos de rodillas ni ante la mayoría y mucho menos ante el gobierno, para que quede claro”, ahondó.

Precisó que “hay cuando menos 30 observaciones muy claras, que las vamos a discutir ahí. Y siempre será el grupo democráticamente el que decida el sentido de las votaciones”.

Sostuvo que “no vamos a acompañar nada que dañe a las niñas y niños de este país; no vamos acompañar nada que ponga en entredicho la rectoría del Estado mexicano en la educación; no vamos a acompañar nada que vulnere la soberanía de estados y municipios, cuando se quiere desaparecer un órgano que se encargaba de construir las escuelas”.