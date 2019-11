No me voy a someter a ningún poder: Rosario Piedra

“No se ha logrado entender que simpatizar con el gobierno actual y tener una afiliación partidista no significa sumisión. La CNDH ha servido al poder en turno, así lo demuestra su historia, pero yo no me voy a someter, en ningún momento, a ningún poder”, aseveró Rosario Piedra Ibarra, quien integra la terna de aspirantes a presidir la CNDH y que el próximo martes será sometida nuevamente a votación en el pleno del Senado de la República.

En entrevista con El Financiero respondió a los argumentos de legisladores que aseguran que no garantiza imparcialidad. “Mi trayectoria y principios avalan mi integridad, mi honestidad, mi imparcialidad y mi lucha constante en defensa de los derechos humanos y de las víctimas, sin importar que sean de otros partidos e incluso que provengan de las mismas fuerzas que reprimieron al pueblo”, señala.

Piedra Ibarra dice que su mayor carta de presentación es la honestidad, pero eso es algo que no se ha logrado entender porque “se está acostumbrado a viejas prácticas, a que muchos que incluso han estado dirigiendo la CNDH y sin decir que son afines a algún partido, realmente sirven a esos interés y la historia de la comisión así lo ha demostrado, la CNDH siempre ha servido al poder en turno”.

“Entonces, cuando uno tiene la honestidad, porque yo no tengo que negar que soy militante de Morena, jamás lo he ocultado, no se valora eso, pero a mí me rige mi conciencia, me rigen mis principios, no los principios partidistas, los principios por los que yo creo, en la humanidad y porque creo que el cambio tiene que ser en base a la justicia, a respetar los derechos humanos de la población y que nuestra lucha, la lucha del Comité Eureka, también ha demostrado ser imparcial”, comenta.

La hija de Rosario Ibarra de Piedra, galardonada con la Medalla Belisario Domínguez, apunta: “Ahorita tenemos un nuevo gobierno, pero hay poderes económicos que siguen funcionando en este país y hay quienes están sometidos a esos grandes poderes y yo no me voy a someter a ninguno”.

Aclaró que tiene simpatía con el proyecto que ha dicho que se va a transformar este país y que se van a respetar los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, que se van a crear fuentes de empleo, a que se va respetar el medio ambiente, a los migrantes. “En eso es en lo que yo creo, en eso es en lo que tengo simpatía, no en los liderazgos y por eso, en el momento que esto no se cumpla por supuesto que lo voy a señalar”, enfatiza.

“A mí lo que me mantiene son los principios, y por eso es por lo que estoy luchando. Si yo viera que cualquier autoridad de este gobierno no cumple con lo establecido en este proyecto de respetar los derechos humanos, vamos a señalar y a ver los mecanismos que existen para garantizar esos derechos”, adelanta.

María del Rosario Piedra Ibarra es integrante del Comité Eureka, fundado por su madre, Rosario Ibarra de Piedra. Tiene maestría en psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación y es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

También fue candidata a diputada por el Distrito X federal, por Morena, y secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de este mismo partido.