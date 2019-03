'No me interesa', responde Riobóo sobre posible conflicto de interés en elección de su esposa como ministra

CIUDAD DE MÉXICO.- José María Riobóo, asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no le interesa, ni le importa el posible conflicto de interés por el nombramiento de su esposa Yasmín Esquivel Mossa, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este martes, Riobóo Martin se reunió con López Obrador para hablar sobre el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

Al salir de Palacio Nacional, fue cuestionado si durante el encuentro se trató el posible conflicto de interés tras el nombramiento de Esquivel.

“Eso no sé, ni me importa, ni sé ni me interesa”, respondió.

Ante la insistencia de los reporteros señaló que “no hay conflicto, en absoluto” y agregó que “ustedes manejan el pueblo a su conveniencia, yo no tengo que dar mensajes al pueblo. No es mi función no sé darlo”.

Explicó también que las licitaciones para el aeropuerto de Santa Lucía las hará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).