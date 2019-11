No me dan risa vulgaridades en debates en redes, aunque sea para ridiculizar a adversarios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este jueves a evitar el uso de vulgaridades en el debate en las redes sociales por acciones del Gobierno, aunque estas sean dirigidas hacia sus "adversarios".

"Lo que sí considero debe cuidarse es que haya urbanidad política, respeto, porque luego hay vulgaridades, eso no ayuda (...) No al insulto y a las vulgaridades. Esto a mí me apena, aunque se trate de ridiculizar a adversarios. No comparto eso, no me río de esas cosas", afirmó.

En Twitter, hashtags como #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaChillona se han convertido en tendencia en las más recientes conferencias del mandatario, en específico desde el llamado 'Culiacanazo' del 17 de octubre.

Algunos de los tuits con estas etiquetas contenían mensajes denigrantes contra algunos reporteros que cubren la conferencia matutina de López Obrador.

El mandatario subrayó que debe promoverse una "urbanidad política" en este tipo de casos y que el debate -a favor o en contra del Gobierno-, parta del respeto.

"Estamos hablando del debate con argumentos, eso es importantísimo", puntualizó.

No obstante, López Obrador remarcó que es responsabilidad de cada usuario o persona establecer los límites en lo que expresan.

"Todos tenemos que autolimitarnos, pero eso cada quien lo debe de hacer. No tiene que venir un juez de conciencia a decirnos 'esto está bien, esto está mal'", abundó.