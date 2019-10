No me condonaron ni un centavo; acusación es parte de 'juego sucio' de la oposición: Yeidckol Polevnsky

LA PAZ.- Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, aseguró este viernes que la condonación de impuestos por más de 16 millones de pesos a su favor hecha por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una tergiversación y un 'juego sucio' por parte de la oposición.

“No me condonaron ni un peso de impuestos. En una forma muy perversa, me mandaron una auditoría. Yo venía del sector empresarial y pretendían que, como parte del sector empresarial, siguiera pagando impuestos que ya no debía pagar porque había cambiado de régimen”, declaró.

Agregó que no se le condenó "ni un centavo", sino que se procedió a corregir un error sobre Impuestos al Valor Agregado (IVA) que no debían cobrarle.

“Cuando estás en el sector empresarial, facturas, y por lo tanto tienes que trasladar el IVA, pero si eres un servidor público -yo era senadora-, el Senado de la República retiene tu Impuesto sobre la Renta (ISR). No hay manera de que no lo pagues, el Senado lo retiene”, aseguró.

Bajo ese argumento, Polevnsky afirmó que se le siguió cobrando el IVA, así como recargos y multas por no pagar ese impuesto, cuando ya no era empresaria. Estos cargos representaron una suma de 16 millones 441 mil 439 pesos que supuestamente le fueron condonados.

“Es algo muy interesante: de toda una lista enorme y de los cientos de miles y millones de pesos que esto implica, solo voltearon a ver a Yeidckol. Es lo único que les pareció interesante”, expuso.

La dirigente de Morena explicó el miércoles, en entrevista con Grupo Fórmula, que esto se debió a un error de su contador.

"¿Qué sucedió? Que el contador me puso como actividad empresarial, cuando yo había dejado la actividad", apuntó.

El martes, Fundar dio a conocer los resultados de una investigación hecha a partir de información del SAT, que reveló que la dependencia 'borró', entre condonaciones y cancelaciones, un monto de 846 mil 743 millones de pesos entre 2007 y 2015.

Según la información publicada, Polevnsky recibió una condonación de impuestos por la cantidad de 16 millones 441 mil 439 pesos.