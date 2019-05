No me alcanza para pagar seguridad a mi familia, asegura Calderón a AMLO en carta

El expresidente de México Felipe Calderón solicitó en enero a través de una carta al mandatario Andrés Manuel López Obrador protección para su familia debido a que no cuenta con los recursos para pagar seguridad privada.

López Obrador retiró la seguridad para todos los exmandatarios al inicio de su mandato. Sin embargo, tras el documento enviado por Calderón, la protección para él y su familia fue anunciada por el presidente en abril.

A través de una misiva difundida este martes por la Presidencia de la República, Calderón explicó que necesita la seguridad para su familia, pero que no posee el dinero para solventarla.

"Contrario a lo que pudiera decirse, nunca robé ni me enriquecí en el desempeño del cargo, y mis ingresos actuales, que son variables e inciertos, no me permiten pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo, mi familia y yo requerimos", detalló en una misiva.

En el documento, el exmandatario mexicano, quien gobernó de 2006 a 2012, hizo referencia a las constantes amenazas en su contra.

"En el cumplimiento de ese deber de aplicar la ley, que implicó el procurar recuperar para las familias mexicanas la seguridad vulnerada por la criminalidad, me tocó enfrentar organizaciones delincuenciales (...) Como consecuencia de ello, en diversas ocasiones fui objeto de diversas amenazas, algunas públicas, otras indirectas, y tuve conocimiento a través de labores de inteligencia del Estado de acciones que se encaminarían a atentar contra un servidor o contra la vida o la libertad de algún miembro de mi familia", destacó.

Si quieres leer la misiva completa, da clic aquí.