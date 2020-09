No los abandonaremos, dice AMLO a estados de gobernadores que salieron de la Conago

Los estados gobernados por los mandatarios que abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) recibirán sus participaciones en tiempo y forma, aseguró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Que no se preocupen los habitantes de estados donde los gobernadores han decidido no participar en la Conago. Eso no significa ninguna ruptura y ningún abandono de parte nuestra", dijo en Palacio Nacional.

El mandatario subrayó que el Gobierno de México tiene la responsabilidad de entregar las aportaciones y participaciones a las entidades federativas.

López Obrador enfatizó la importancia de la entrega de esos recursos en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El comentario del presidente se dio después de que fuera cuestionado sobre la ausencia de los gobernadores de la llamada Alianza Federalista en la reunión virtual del jueves que funcionarios del Gobierno sostienen con la Conago.

Con excepción de Jaime Rodríguez Calderón, los nueve restantes que pertenecen a la nueva agrupación no figuraron en el encuentro que encabezó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La funcionaria reiteró a los mandatarios sus intenciones de ser la instancia que alcance consensos con todos los actores políticos del país, se autonombró como “la primera defensora del federalismo”, y pidió trabajar en conjunto para encontrar soluciones.

“Hago, desde este espacio, un llamado para permanecer unidos en este momento complicado como el que vivimos, pero que habremos de pasar en la medida en que sigamos trabajando juntos en favor de México", dijo.

